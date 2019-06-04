"Нет, не делай этого!": полиция проверила бдительность школьников в транспорте

В социальных сетях Муниципальная полиция распространила ролик, на котором запечатлено, как ученики 2-го класса ведут себя в различных жизненных ситуациях в общественном транспорте.

Например, что делать, если вдруг обнаружил на сидении чужие вещи? Правильный ответ - сообщить водителю.

А для чего регистрировать билет? Нет, не для контроллера.

Сотрудник полиции самоуправления пояснил, что контролер никогда не высадит школьника из автобуса, даже если он "не пикнул свой проезд".

Э-талон необходимо регистрировать, чтобы водитель знал, сколько в транспорте взрослых, сколько детей - сколько всего пассажиров он перевозит, отметил полицейский.

Также лучший сотрудник муниципальной полиции разыграл ситуацию, как незнакомый дядя может заболтать ребенка - добродушно спросить имя, позвать погулять со своим далмантинцем. Девочка соглашается... Тем временем одноклассники ей кричат:

"Нет, не делай этого!!!".

Видео: Реакция детей на различные ситуации в транспорте

На вопрос полицейского, стоит ли отвечать незнакомцам, все дружно отвечают "Нет", но страж порядка на всякий случай напоминает, что это может случиться с каждым.

"Не говорите, как вас зовут, куда вы едете, где живете. Не важно, вам обещают показать собак или дать велосипед!".

Помимо этого в рамках эксперимента детей проверили, знают ли они, что делать, если в транспорт зашел пенсионер с палочкой. Многие тут же догадались уступить, за что получили аплодисменты.

В этом учебном году Рижская муниципальная полиция вместе с контролерами Rīgas satiksme посетила 13 учебных заведений, прочитав лекции по безопасности более 1300 учащимся начальных школ.