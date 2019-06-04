Вт, 4.06.2019
Конечно, в поединке против Нурмагомедова американец не будет фаворитом, но Порье совсем не смущает "роль второго плана". Он на протяжении всей карьеры находился в тени кого-то, а затем выходил из неё и побеждал сильных бойцов. Русский TVNET

Чем королева Елизавета II потчевала Дональда Трампа?
Бутылка вина - 1400 евро

ФОТО: AFP/SCANPIX

На торжественном приеме в Букингемском дворце, организованном по случаю визита Дональда Трампа с семьей в Лондон, было особенное меню. Чем же угощала королева Елизавета II американского президента?

На закуску гостям подавали приготовленное на пару филе палтуса с муссом из кресс-салата, спаржей и соусом из кервеля.

В качестве основного блюда был предложен начиненный травами виндзорский ягненок под соусом из портвейна, дополненный сезонными овощами. Это одно из любимых блюд королевы.

ФОТО: Reuters/AP/AFP/Scanpix

На десерт участники банкета могли насладиться клубничным печеньем сабле и кремом с добавлением лимонной вербены, свежими фруктами, кофе и птифурами.

Так как Дональд Трамп известен своей любовью к сладкому, эти вкусности готовились специально для него.

К ужину подавали красное вино Chateau Lafite Rothschild 1990 года, бутылка которого на аукционе стоит 1400 евро, а также шампанское Windsor Great Park. 

ФОТО: Reuters/AP/AFP/Scanpix

Банкет украшали 100 свечей, 23 цветочных декора, 4000 столовых приборов и серебряная посуда времен короля Георга.

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