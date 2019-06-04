Чем королева Елизавета II потчевала Дональда Трампа?
На торжественном приеме в Букингемском дворце, организованном по случаю визита Дональда Трампа с семьей в Лондон, было особенное меню. Чем же угощала королева Елизавета II американского президента?
На закуску гостям подавали приготовленное на пару филе палтуса с муссом из кресс-салата, спаржей и соусом из кервеля.
В качестве основного блюда был предложен начиненный травами виндзорский ягненок под соусом из портвейна, дополненный сезонными овощами. Это одно из любимых блюд королевы.
На десерт участники банкета могли насладиться клубничным печеньем сабле и кремом с добавлением лимонной вербены, свежими фруктами, кофе и птифурами.
Так как Дональд Трамп известен своей любовью к сладкому, эти вкусности готовились специально для него.
К ужину подавали красное вино Chateau Lafite Rothschild 1990 года, бутылка которого на аукционе стоит 1400 евро, а также шампанское Windsor Great Park.
Банкет украшали 100 свечей, 23 цветочных декора, 4000 столовых приборов и серебряная посуда времен короля Георга.