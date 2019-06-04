Чем королева Елизавета II потчевала Дональда Трампа?

На закуску гостям подавали приготовленное на пару филе палтуса с муссом из кресс-салата, спаржей и соусом из кервеля.

В качестве основного блюда был предложен начиненный травами виндзорский ягненок под соусом из портвейна, дополненный сезонными овощами. Это одно из любимых блюд королевы.

ФОТО: Reuters/AP/AFP/Scanpix

На десерт участники банкета могли насладиться клубничным печеньем сабле и кремом с добавлением лимонной вербены, свежими фруктами, кофе и птифурами.

Так как Дональд Трамп известен своей любовью к сладкому, эти вкусности готовились специально для него.

К ужину подавали красное вино Chateau Lafite Rothschild 1990 года, бутылка которого на аукционе стоит 1400 евро, а также шампанское Windsor Great Park.

ФОТО: Reuters/AP/AFP/Scanpix