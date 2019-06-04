Мадридский "Реал" подписал контракт с Лукой Йовичем

Контракт с 21-летним нападающим, который сейчас проходит медицинские проверки, заключен до 2025 года.

Сумму сделки клуб не раскрывает, но месяц назад испанские СМИ сообщали, что клуб немецкой бундеслиги "Айнтрахт" получит за него 60 миллионов евро.

Кроме "Реала" интерес к Йовичу высказывали и другие европейские гранды, однако "Реалу" осталось лишь уточнить детали договора, чтобы удачно завершить сделку, предусматривающую, что Йович проведет в Мадриде следующие шесть сезонов.

В этом году сербский форвард в 48 играх за "Айнтрахт" отличился 27 голами. Именно его достижения считаются ключом успеха франкфуртского клуба, которые в этом году долгое время находится в четверке сильнейших Бундеслиги и дошел до полуфинала Лиги Европы.

Йович арендован немецким клубом у лиссабонской "Бенфики" еще с 2017 году, но в договорах команд был пункт, что "Айнтрахт" может выкупить договор игрока. Так и произошло, когда в апреле "Айнтрахт" получил права на игрока, а сумма выкупа составила порядка семи миллионов евро.

Договор с франкфуртским клубом Йович заключил до 2023 года. Предварительный договор немецкой и португальской команды предусматривал, что после дальнейшей продажи Йовича "Бенфика" получит 20% от суммы сделки.