Раскрыты секреты идеальной внешности Мелании Трамп
Журналисты выяснили, каким образом первой леди США Мелании Трамп удается поддерживать идеальную внешность и оставаться в прекрасной форме, сообщает The Sun.
Как стало известно, сохранять стройность 49-летней супруге Дональда Тампа помогают ежедневные тренировки.
Чтобы ноги всегда были подтянутыми, она ходит по дому с утяжелителями. В Белом доме Мелания занимается пилатесом,
а еще является поклонницей большого тенниса и вместе с мужем регулярно посещает корты в своем частном клубе "Мар-а-Лаго" во Флориде.
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Кроме того, госпожа Трамп придерживается принципов здорового питания. На завтрак она выпивает фруктовый смузи, а в течение дня съедает семь кусочков фруктов.
При этом супруга американского президента признается, что любит диетическую колу и курицу в томатном соусе с моцареллой.
"Если нужно перекусить, я выберу фрукты или кусочек шоколада, потому что телу эти продукты тоже необходимы", - объясняет Мелания.
Наконец, стало известно, что на макияж первая леди страны ежедневно тратит 75 минут, кроме того, она пользуется витаминными кремами. В Белом доме у нее оборудована специальная комната для бьюти-процедур с правильным освещением.
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