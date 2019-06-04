Раскрыты секреты идеальной внешности Мелании Трамп

Как стало известно, сохранять стройность 49-летней супруге Дональда Тампа помогают ежедневные тренировки.

Чтобы ноги всегда были подтянутыми, она ходит по дому с утяжелителями. В Белом доме Мелания занимается пилатесом,

а еще является поклонницей большого тенниса и вместе с мужем регулярно посещает корты в своем частном клубе "Мар-а-Лаго" во Флориде.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Мелания Трамп в стиле сафари

Кроме того, госпожа Трамп придерживается принципов здорового питания. На завтрак она выпивает фруктовый смузи, а в течение дня съедает семь кусочков фруктов.

При этом супруга американского президента признается, что любит диетическую колу и курицу в томатном соусе с моцареллой.

"Если нужно перекусить, я выберу фрукты или кусочек шоколада, потому что телу эти продукты тоже необходимы", - объясняет Мелания.

Наконец, стало известно, что на макияж первая леди страны ежедневно тратит 75 минут, кроме того, она пользуется витаминными кремами. В Белом доме у нее оборудована специальная комната для бьюти-процедур с правильным освещением.