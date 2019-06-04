Задержан, возможно, изготовитель детской порнографии

Отдел Госполиции по борьбе с киберпреступлениями во время мониторинга интернета зафиксировал лицо, которое высказывало активный интерес к детской порнографии и, возможно, занималось оборотом таких материалов в международном масштабе. Как сообщает агентство LETA, полиция подозреваемого задержала.
Незамедлительно был начат уголовный процесс.
По информации стражей порядка, это лицо уже попадало в поле зрения управления Госполиции Рижского региона.
В то же самое время сотрудники криминального управления Госполиции Рижского региона по подозрению в возможной связи с оборотом детской порнографии в рамках ранее начатого уголовного процесса провели обыски по месту жительства мужчины 1974 года рождения. Во время обыска были изъяты носители данных для дальнейших проверок и получения возможных доказательств.
Продолжая следствие по начатому отделом по борьбе с киберпреступлениями процессу, стражи порядка провели санкционированный обыск по месту жительства подозрительного лица и изъяли несколько носителей данных для дальнейших проверок.
В рамках сотрудничества двух структур Госполиции был произведен осмотр части носителей данных, на которых стражи порядка обнаружили материалы детского порнографического характера, в том числе материалы, связанные с вовлечением детей в изготовление порнографических материалов. Также были констатированы снятые подозреваемыми видео и монтаж этих видео, на которых видно обнаженное малолетнее лицо.