Задержан, возможно, изготовитель детской порнографии

Незамедлительно был начат уголовный процесс.

По информации стражей порядка, это лицо уже попадало в поле зрения управления Госполиции Рижского региона.

В то же самое время сотрудники криминального управления Госполиции Рижского региона по подозрению в возможной связи с оборотом детской порнографии в рамках ранее начатого уголовного процесса провели обыски по месту жительства мужчины 1974 года рождения. Во время обыска были изъяты носители данных для дальнейших проверок и получения возможных доказательств.

Продолжая следствие по начатому отделом по борьбе с киберпреступлениями процессу, стражи порядка провели санкционированный обыск по месту жительства подозрительного лица и изъяли несколько носителей данных для дальнейших проверок.