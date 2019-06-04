Бриедис: сделаю все возможное, чтобы Латвия могла гордиться

Оба полуфинала мировой суперсерии бокса в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 кг) пройдут в "Арена Рига" 15 июля.

Боем дня станет второй полуфинал, в рамках которого Бриедис встретится с поляком Кшиштофом Гловацки.

"С нетерпением жду второй возможности выйти в финал. Выступая перед своими соотечественниками, когда смотрит весь мир, я сделаю все самое лучшее, чтобы Латвия стала гордой", - рассказал Бриедис.

"Всегда пытаюсь выполнить то, что просят от меня тренеры. Работаем по нашему плану. Все в порядке, с каждым днем чувствую себя все лучше", - заявил латвийский боксер.

В четвертьфинале первого сезона мировой суперсерии в Риги Бриедис победил Майка Переса, а в полуфинале уступил чемпиону мира украинцу Александру Усику.

В свой очередь в четвертьфинале второго сезона Бриедис в Чикаго победил представителя Германии армянского происхождения Ноэля Гевора.

"Есть вещи, которым учусь в каждом бою. Конечно, получаю уроки и от этих боев (суперсерии), чтобы стать лучше".

"Он (Гловацки) - очень хороший боксер с сильным ударом. Мы друг другу сможем передать послание в ринге. Сейчас - самое важное сконцентрироваться на подготовительных работах", - сказал Бриедис.

Он уверен, что ожидаемые в Риге бои станут боксом высшего класса.

"Это будет боксерское шоу мирового класса. В один вечер на одной арене пройдут два мегабоя. Кроме того, будут и разогревающие бои, в которых примут участие местные таланты".

У боксера спросили, какого соперника он прогнозирует себе в финале, если получится победить Гловацки.

"Я всегда в своей карьере иду шаг за шагом. Мой следующий шаг - полуфинальный бой против Гловацки. Это единственная вещь, о которой я сейчас думаю. Как я уже говорил, я сделаю все, чтобы Латвия могла гордиться".

"Самое важное - насладиться боем и завершить его без травм или других неприятностей", - добавил Бриедис.