Ежегодный благотворительный бал "Дивного цвета" приглашает гостей

Организаторы приглашают рижан и гостей столицы принять участие в этом праздничном мероприятии и насладиться особенной атмосферой классических балов. Вход свободный, за пожертвования. Как и в предыдущие годы,

все собранные средства будут направлены в фонд Латвийского центра поддержки сирот и приемных семей Sirota.lv, волонтерами которого являются многие участники бала.

В бале примут участие юноши и девушки из Риги, Даугавпилса, Резекне и Лиепаи. В рамках мероприятия пройдет благотворительная ярмарка, на которой свои рукотворные изделия представят воспитанники воскресных школ и участники бала. Также организаторы готовят необычный фуршет и лотерею, в которой будут разыграны уникальные сувениры.

ФОТО: Пресс-фото

Классические балы набирают популярность среди молодежи, поэтому организация United Hearts проводит бесплатные занятия по бальным танцам для всех желающих.

На репетиции приглашаются не только знатоки танцевального искусства, но и все, кто хочет овладеть тонкостями вальса, полонеза, мазурки, контрданса и других видов старинного танца.

Уроки проводятся два раза в неделю в частной школе Klasika (ул. Кримулдас, 2, Рига). Преподаватели подготовят молодых людей к двум главным событиям - Рождественскому балу в Даугавпилсе и весеннему рижскому балу "Дивного цвета". Начать разучивать танцы можно в любой момент, даже за несколько дней до бала, предварительно связавшись с организаторами.

ФОТО: Пресс-фото