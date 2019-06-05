Ежегодный благотворительный бал "Дивного цвета" приглашает гостей
9 июня в 16:00 в Доме Рижского Латышского общества пройдет уже 5-й ежегодный благотворительный бал "Дивного цвета". Юноши и девушки со всей Латвии исполнят традиционные бальные танцы, гостей ждут театральная постановка, благотворительная ярмарка и угощения. Мероприятие пройдет в рамках Дней русской культуры в Латвии.
Организаторы приглашают рижан и гостей столицы принять участие в этом праздничном мероприятии и насладиться особенной атмосферой классических балов. Вход свободный, за пожертвования. Как и в предыдущие годы,
все собранные средства будут направлены в фонд Латвийского центра поддержки сирот и приемных семей Sirota.lv, волонтерами которого являются многие участники бала.
В бале примут участие юноши и девушки из Риги, Даугавпилса, Резекне и Лиепаи. В рамках мероприятия пройдет благотворительная ярмарка, на которой свои рукотворные изделия представят воспитанники воскресных школ и участники бала. Также организаторы готовят необычный фуршет и лотерею, в которой будут разыграны уникальные сувениры.
Классические балы набирают популярность среди молодежи, поэтому организация United Hearts проводит бесплатные занятия по бальным танцам для всех желающих.
На репетиции приглашаются не только знатоки танцевального искусства, но и все, кто хочет овладеть тонкостями вальса, полонеза, мазурки, контрданса и других видов старинного танца.
Уроки проводятся два раза в неделю в частной школе Klasika (ул. Кримулдас, 2, Рига). Преподаватели подготовят молодых людей к двум главным событиям - Рождественскому балу в Даугавпилсе и весеннему рижскому балу "Дивного цвета". Начать разучивать танцы можно в любой момент, даже за несколько дней до бала, предварительно связавшись с организаторами.
Организаторы проекта - молодежная православная организация "Добро" и общество United Hearts.