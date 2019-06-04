Вт, 4.06.2019
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Половина жителей Латвии при выборе хлеба смотрит в первую очередь на цену

Хлеб

ФОТО: Zane Bitere/LETA

При выборе хлеба в магазине для 51% латвийских жителей важным фактором является его цена, свидетельствует опрос, проведенный компанией Latvijas maiznieks и центром исследований "Norstat".

В ходе опроса выяснилось, что для 56% процентов респондентов самым важным фактором при выборе хлеба является то, был ли он сделан в Латвии. Чем старше респондент, тем важнее для него становится этот фактор.

Вторым важным критерием является цена, затем следует форма хлеба, которая оказалась важна для 37% респондентов.

Размер упаковки оказался важным для 32% опрошенных, количество клетчатки - для 30%, а для четверти опрошенных важно то, доступен ли хлеб со скидкой.

Также 19% респондентов интересует то, сколько в хлебе сахара.

Большая часть или 91% жителей Латвии едят хлеб несколько раз в неделю или каждый день, при этом около 1% жителей страны хлеб не едят вообще.

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