Половина жителей Латвии при выборе хлеба смотрит в первую очередь на цену

В ходе опроса выяснилось, что для 56% процентов респондентов самым важным фактором при выборе хлеба является то, был ли он сделан в Латвии. Чем старше респондент, тем важнее для него становится этот фактор.

Вторым важным критерием является цена, затем следует форма хлеба, которая оказалась важна для 37% респондентов.

Размер упаковки оказался важным для 32% опрошенных, количество клетчатки - для 30%, а для четверти опрошенных важно то, доступен ли хлеб со скидкой.

Также 19% респондентов интересует то, сколько в хлебе сахара.