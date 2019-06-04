Вт, 4.06.2019
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В Таллиннском аэропорту аварийно приземлился самолет из Киева
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В Таллиннском аэропорту совершил аварийную посадку самолет, прибывший из Киева, пишет Rus.Postimees.

Около 6 часов вечера полиция сообщила об аварийном приземлении на посадочной полосе Таллиннского аэропорта. Позднее полиция уточнила, что самолет приземлился в 18.08 и с ним все в порядке.

Во время приземления самолета спасатели обливали воздушное судно смесью пены и воды для ликвидации опасности возгорания. Пассажиры покинули самолет, на место на всякий случай были вызваны медики.

По сообщению пресс-секретаря Таллиннского аэропорта, речь идет о самолете компании Nordica, у которого лопнула шина шасси. Пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо сказал, что покрышка разрушилась еще при взлете в Киеве.

Поскольку ситуация была серьезной, на место выехало несколько машин спасателей и скорой помощи.

На борту самолета находился 31 пассажир и 5 членов экипажа, никто из них не пострадал. "Экипаж удостоился аплодисментов от пассажиров", - отметил Уйбо.

По словам пресс-секретаря аэропорта, сейчас идет буксировка самолета, чтобы восстановить движение в обычном режиме. Тем не менее, случившееся повлекло за собой задержки в работе аэропорта. Взлетно-посадочную полосу снова открыли в 18.38.

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