Вт, 4.06.2019
Латыши являются открытой нацией. Я говорю об открытой латышскости, то есть, каждый может присоединиться, каждый может принять участие. Эгил Левитс, президент Латвии

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Владимир Зеленский

ФОТО: Reuters/ScanPix

Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - цитирует президента ТАСС.

По словам Зеленского, он "хочет дать новый импульс участия Украины в альянсе, так как российская агрессия остается вызовом".

"Мы надеемся восстановить диалог Украина - НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны", - отметил он.

Также Зеленский признал, что для этого Украине необходимо реализовать реформы, которые позволят привести страну к стандартам НАТО.

Он сообщил, что в предстоящей 5 июня встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые примет участие новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак.

"Там будут некоторые предложения. Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов", - сказал Зеленский. 

При этом глава государства добавил, что не хотел бы раскрывать сразу все позиции украинской стороны.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ