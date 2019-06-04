Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - цитирует президента ТАСС.

По словам Зеленского, он "хочет дать новый импульс участия Украины в альянсе, так как российская агрессия остается вызовом".

"Мы надеемся восстановить диалог Украина - НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны", - отметил он.

Также Зеленский признал, что для этого Украине необходимо реализовать реформы, которые позволят привести страну к стандартам НАТО.

Он сообщил, что в предстоящей 5 июня встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые примет участие новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак.

"Там будут некоторые предложения. Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов", - сказал Зеленский.