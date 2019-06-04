Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений.
"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - цитирует президента ТАСС.
По словам Зеленского, он "хочет дать новый импульс участия Украины в альянсе, так как российская агрессия остается вызовом".
"Мы надеемся восстановить диалог Украина - НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны", - отметил он.
Также Зеленский признал, что для этого Украине необходимо реализовать реформы, которые позволят привести страну к стандартам НАТО.
Он сообщил, что в предстоящей 5 июня встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые примет участие новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак.
"Там будут некоторые предложения. Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов", - сказал Зеленский.
При этом глава государства добавил, что не хотел бы раскрывать сразу все позиции украинской стороны.