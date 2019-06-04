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Битва великих: Надаль и Федерер встретятся в полуфинале "Ролан Гаррос"

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль

ФОТО: AP/Scanpix

Легендарные испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер встретятся в полуфинале "Ролан Гаррос".

Во вторник вторая ракетка мира Надаль в четвертьфинальном матче со четом 6:1, 6:1, 6:3 разгромил Кея Нисикори из Японии.

Таким образом Надаль, которому недавно исполнилось 33 года, сделал шаг к 12-му титулу чемпиона Открытого чемпионата Франции. Статистика испанца на этом турнире невероятна - 91 победа и два поражения.

В свою очередь третья ракетка мира Федерер в своем четвертьфинальном матче в упорной борьбе со счетом 7:6 (6:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 обыграл 28-ю ракетку мира Стана Варвинку, который победил на "Ролан Гарросе" в 2015 году.

До этого 37-летний Федерер побеждал в этом турнире лишь один раз - в 2009 году.

Во вторник швейцарец стал самым старшим полуфиналистом турнира Большого шлема за последние 28 лет.

Встречи Надаля и Федерера всегда очень захватывающие. Однако чаще побеждал испанец - на его счету 23 победы, тогда как швейцарец оказывался сильнее 15 раз. Правда, в последних пяти дуэлях победу праздновал как раз Федерер.

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