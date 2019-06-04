Лопнуло колесо: в Латгале в тяжелой аварии пострадали две девушки

Один из самых серьезных инцидентов был зафиксирован в Латгале на шоссе, соединяющем Резекне и Даугавпилс, недалеко от поселка Малта.

Там во время обгона столкнулись легковая и грузовая автомобили. Пострадали две девушки. Произошедшее зафиксировали несколько свидетелей, которые рассказали, что у грузовика лопнула шина.

На месте происшествия стражи порядка выяснили, что женщина, управляя автомобилем, совершала маневр обгона. В момент, когда она пыталась обогнать грузовик с прицепом, у того лопнула передняя шина, и водитель не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение.

После столкновения с грузовиком машина съехала с проезжей части. В результате аварии пострадали две девушки 1997 года рождения, которые были доставлены в больницу.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении передачи, пострадавших уже выпустили из больницы и восстановление они продолжат дома.