Голосуем! Выбери лучший гол месяца в чемпионате Латвии!

Неманья Белакович ("Спартак", Юрмала)

4 мая юрмальский "Спартак" на своём поле одержал победу над "Вентспилсом" со счётом 4:3. В составе победителей дублем отметился сербский полузащитник Неманья Белакович.

22-летний футболист нанёс впечатляющий дальний удар и заставил капитулировать вратаря "Вентспилса".

В этом сезоне Белакович в чемпионате Латвии провёл 12 матчей и забил 4 мяча.

Эдгар Гаурач ("Спартак", Юрмала)

В том же матче между "Спартаком" и "Вентспилсом" случился ещё один гол-красавец, автором которого стал опытный нападающий юрмальчан Эдгар Гаурач.

В текущем сезоне Гаурач вышел на поле 9 раз и забил 4 мяча.

Вугар Аскеров ("Даугавпилс")

11 мая "Даугавпилс" на своём поле добился минимальной победы над "Валмиерой" - 1:0. Единственный гол в этом матче забил азербайджанец Вугар Аскеров, который принял мяч в штрафной соперника, технично обработал его и отправил в сетку.

34-летний футболист в этом сезоне провёл 12 матчей, в которых забил 7 голов.

Сейдин Кейта ("Лиепая")

17 мая "Лиепая" на своём поле обыграла "Елгаву" с минимальным счётом 1:0. Единственным голом в этой встрече отметился Сейдин Кейта.

27-летний сенегальский защитник в этом сезоне сыграл 13 матчей и забил один гол.

Евгений Казачок ("Вентспилс")

22 мая "Вентспилс" на выезде одержал уверенную победу над "Даугавпилсом" (3:0). На 54-й минуте Евгений Казачок удар со штрафного забил второй мяч в этой встрече.

23-летний футболист в текущем сезоне вышел на поле 13 раз, отметившись двумя голами.

Голосование за лучший гол мая в чемпионате Латвии завершится 9 июня!