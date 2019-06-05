Смертельная жара и разрушенные экосистемы: к 2050 году может произойти глобальная катастрофа

Двадцать летально жарких дней ежегодно, разрушение экосистем широкого масштаба, а также минимум миллиард человек, вынужденных из-за перемен климата бросить свои дома - это сценарии, которые могут свершиться в мире до 2050 года, если не будут сделаны конкретные и драматичные шаги по ограничению перемен климата, говорится в новом исследовании, подготовленном австралийским аналитическим центом.

Сообщение подготовил базируемый в Мельбурне аналитический центр Breakthrough National Center for Climate Restoration. Его сообщение не считается научной публикацией, а попыткой смоделировать возможные сценарии будущего, основанные на результатах проведенных ранее исследований, сообщает CNN.

Авторы сообщения считают, что перспективы мира на ближайшие десятилетия довольно печальны - более миллиарда человек будут вынуждены покинуть свои дома, производство продуктов питания переживет падение, а часть крупнейших по числу жителей городов мира будут частично покинуты.

Предисловие к сообщению написал бывший руководить сил обороны Австралии Крис Бейри - он выразил мнение, что вызванное человеком глобальное потепление - вторая главная угроза для жизни людей на Земле после ядерного оружия.

"Будущий конца света не является неизбежным. Однако без немедленных и решительных действий перспективы печальны", - считает он.

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Преподаватель науки о климате Мельбурнского университета Эндрю Кинг считает, что описанные в сообщении сценарии абсолютно возможны.

Кинг сам не участвовал в подготовке документа.

Он не прогнозирует, что человечество может пережить падение до 2050 года.

"Без сомнения, перемены климата - серьезная угроза для человеческой цивилизации", - считает эксперт.

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Впрочем, он не уверен, что все упомянутые в сообщении сценарии исполнятся уже в ближайшие 30 лет.

Кроме того, сейчас невозможно подсчитать, к примеру, насколько широкой будет миграция людей и нехватка продуктов питания в результате глобального потепления.

Кинг считает, что, не считая глобального потепления, есть очень много факторов, которые могут повлиять на глобальную ситуацию безопасности в мире и то, как люди реагируют на перемены условий.

Галерея: разрушительная засуха в Австралии

Авторы исследования Дейвид Спрат и Йан Данлоп - многолетние исследователи климата.

Они прогнозируют, что в будущем мир потенциально ждет катастрофа глобального масштаба.

Изменения климата сейчас создают среднесрочные экзистенциальные угрозы человечеству.

Эксперты планировали возможные сценарии, основываясь на условии, что температура воздуха в мире до 2050 года повысится на три градуса Цельсия.

В этом случае 55% жителей мира и 35% сухопутной территории придется столкнуться с минимум 20 днями летальной жары ежегодно. Летальной жарой эксперты называют условия, в которых люди выжить не могут.

В случае такого сценария разрушатся и различные экосистемы, в том числе Арктика и джунгли Амазонки.

При этом в Западной Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке в Юго-восточной Азии периоды летальной жары могут продолжаться до 100 дней, и это означает, что более миллиарда жителей этих регионов будут вынуждены покинуть свои дома.

Падение при данном сценарии в результате переживет и производство продуктов питания в мире, принимая во внимание нехватку воды, снижение сельскохозяйственных площадей, так как отдельные регионы из-за жары будут трудно обживаемы.

В свою очередь при снижении количества продуктов в мире значительно вырастет и их цена.

Выросший уровень воды в океане приведет к ситуации, когда люди будут вынуждены частично покинуть такие города как Мумбаи, Джакарта, Гонконг, Шанхай, Бангкок и Манила.

Социальные последствия этих перемен могут быть различными - начиная от всплеска религиозного экстремизма и заканчивая всеобщим хаосом, считают авторы сообщения.