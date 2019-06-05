Стрельба в Австралии: четверо убитых, есть раненые

Во время обстрела в Дарвине на севере Австралии во вторник были убиты четыре человека, еще несколько пострадали.
В связи с произошедшим задержан один мужчина.
Полиция не считает этот инцидент терактом, но признала, что мест преступления несколько.
Премьер-министр Австралии Скот Мориссон, который сейчас находится с визитом в Лондоне, назвал произошедшее ужасным всплеском насилия.
"Это очень тесная община и я знаю, что их потрясли эти события", - сказал журналистам премьер.
Агентство АВС сообщило, что подозреваемый - 45-летний белый мужчина, который недавно вышел из тюрьмы.
В январе он был освобожден из мест заключения досрочно, к нему был применен электронный надзор. Соответственно, браслет был на нем и в момент обстрела, сообщает ВВС.
Свидетели рассказали местным СМИ, что мужчина зашел в мотель и начал стрелять по дверям.
Подозреваемый сбежал с места происшествия и был пойман примерно через час.
Свидетели также рассказали, что нападавший искал конкретного человека по имени Алекс.
Полиция также подтвердила, что стрелок искал конкретное лицо.
АВС также сообило, что в Дарвине произошли еще два инцидента, в частности, был застрелен мужчина, но если ли связь со стрельбой в мотеле - неизвестно.