Стрельба в Австралии: четверо убитых, есть раненые

В связи с произошедшим задержан один мужчина.

Полиция не считает этот инцидент терактом, но признала, что мест преступления несколько.

Премьер-министр Австралии Скот Мориссон, который сейчас находится с визитом в Лондоне, назвал произошедшее ужасным всплеском насилия.

"Это очень тесная община и я знаю, что их потрясли эти события", - сказал журналистам премьер.

Агентство АВС сообщило, что подозреваемый - 45-летний белый мужчина, который недавно вышел из тюрьмы.

В январе он был освобожден из мест заключения досрочно, к нему был применен электронный надзор. Соответственно, браслет был на нем и в момент обстрела, сообщает ВВС.

Свидетели рассказали местным СМИ, что мужчина зашел в мотель и начал стрелять по дверям.

Подозреваемый сбежал с места происшествия и был пойман примерно через час.

Свидетели также рассказали, что нападавший искал конкретного человека по имени Алекс.

Полиция также подтвердила, что стрелок искал конкретное лицо.