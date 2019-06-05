Анкипанс признал, что на Линуса Виделля у "Динамо" нет денег

В прошлом сезоне 34-летний Виделль был самым результативным игроком "Динамо", в 49 матчах он забросил 24 шайбы и отдал столько же результативных передач. Это был его самый результативный сезон в КХЛ за все восемь сезонов выступления.

После завершения сезона договор шведа с клубом закончился, но после такой результативности выросли и финансовые требования хоккеиста.

"Мы много говорили с агентом Линуса, к сожалению, сумма, которую они хотят, для нас неподъемна. Тяжело сказать, как на это смотрят другие клубы, но свободных мест осталось немного. Сейчас мы далеко друг от друга", - сказал Анкипанс, дав понять, что шансы удержать в команде шведского нападающего ничтожны.

Сейчас достигнута договоренность и с литовским защитником Нериюсом Алишаускасом, кроме того, Анкипанс считает, что найден компромисс и с канадским форвардом Брендоном Макмилланом, но второго вратаря ищут за границей.

Этой весной "Динамо" пополнилось уже тремя шведами - Якобом Берьлундом, Давидом Ульстремом и Кристоером Берьлундом.

Также к команде присоединились американский защитник Бен Маршал и канадский форвард Картер Эштон, заключен контракт и с молодым латвийским форвардом Эдуардом Янсоном.