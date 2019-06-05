Громкое признание Бузовой: спустя два года воздержания у певицы появился избранник

У певицы не было отношений с тех пор как она рассталась со своим бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. После расставания Бузова не опустила руки, а стала активно заниматься как творческой, так и предпринимательской деятельностью. Девушка успела сделать карьеру певицы и открыть рестораны BUZ.Food.

На презентации своего нового клипа на песню "Водица" Бузова призналась, что впервые за долгое время не чувствует себя одинокой, поскольку у певицы появился загадочный избранник.

"Уже не так тяжело. Я два года воздержания нарушила! Может быть, это была одна ночь, может быть, несколько", — заявила Ольга.

Артистка не назвала имени таинственного кавалера, с которым она вступила в интимную связь. Однако Бузова все же дала подсказку своим поклонникам - телеведущая состоит в отношениях с известным человеком.

"Вы все его прекрасно знаете, но я не хочу вдаваться в подробности. После такого длительного одиночества, конечно, у меня случились отношения. Теперь начался новый "отсчет"", — отметила исполнительница.

Фанаты Бузовой тут же начали гадать, кто же является таинственным избранником певицы и выдвинули свою теорию.

По мнению поклонников, певица встречается с комедийным актером Тимуром Батрутдиновым, его уже давно подозревают в романе с певицей. Кроме того осенью этого года на телеканале ТНТ выйдет реалити-шоу "План Б", участниками которого будут Батрутдинов и Бузова. Им придется искать вторые половинки. Если же комик и ведущая не смогут построить отношения с другими претендентами, то, по правилам программы, они объявят себя парой.

Однако не все поклонники согласились с тем, что избранником певицы является Батрутдинов. Некоторые предположили, что он и вовсе не является публичным человеком.

Сама же Бузова пока не хочет выносить свои отношения на публику. Кроме того Тимура Батрутдинова на презентации клипа артистки не было.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак пришла на закрытую премьеру клипа Бузовой "Водица", чтобы примириться после скандального выпуска шоу "Осторожно, Собчак".