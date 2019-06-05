Кариньш о рекомендациях Moneyval: мы наведем порядок в своем доме

Парламент до конца сессии должен принять несколько законов в связи с рекомендациями "Moneyval", которыми "мы наведем порядок в своем доме", заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"Если мы примем эти законы, можно будет сказать, что мы как государство сделали максимум для того, чтобы не только не попасть в серый список, но и упорядочить финансовую систему", - сказал он.
Очень важно принять все эти законы до конца сессии Сейма, чтобы осенью, когда начнется формальная оценка, все было известно, пояснил премьер.
По его словам, сотрудничество со структурами, работающими с рисками отмывания денег, очень стремительно и ощутимо улучшилось.
Как сообщалось, комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег "Moneyval" установил для Латвии режим повышенного контроля, признав действия государства малоэффективными в двух областях - установлении истинных выгодоприобретателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.