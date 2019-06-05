На Европейской олимпиаде по физике латвийцы получили серебро и бронзу

На проходившей в Латвии 3-ей Европейской олимпиаде по физике молодые люди из Латвии получили две серебряные и одну бронзовую медаль, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки.
Янис Хунс и Вильгельм Цинис из Рижской государственной 1-ой гимназии получили себеряные медали, а Ричард Кристерс Книпшис из Рижской государственной 1-ой гимназии получил бронзу.
Почетные грамоты получили еще несколько молодых людей - Янис Пуданс и Рональдс Лопатко из Рижской государственной 1-ой гимназии, а также Агнис Салминьш из средней школы инженерных наук РТУ.
В олимпиаде приняли участие 169 участников из 35 стан. В ходе олимпиады молодые люди решали теоретические задания и проводили эксперименты. Латвия получила право на органзацию 3-ей Европейской олимпиады по физике после перерыва в организации международных олимпиад в 17 лет.
2018/2019 учебный год в Латвии объявлен годом физики.