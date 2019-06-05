Водитель загоревшегося в Тарту BMW: расплавленный пластик начал капать мне на ноги
Во вторник около 15.00 спасатели получили сообщение, что в Тарту, Эстония, на автобусной остановке открытым пламенем горит автомобиль BMW, пишет Rus.Postimees.
Охваченный огнем автомобиль привлек внимание многих людей, которые с интересом снимали пожар на свои телефоны. И хоть автомобиль сильно пострадал в пожаре, по мнению владельца, хорошие мастера смогут его восстановить.
Мартин Хани, которому принадлежит пострадавшая в огне машина, сообщил Tartu Postimees, что в тот день он ехал после работы в Департамент шоссейных дорог.
"Я стоял на перекрестке, когда из-за руля стал подниматься дым. Включил аварийки и быстро отъехал к обочине. В ту же секунду загорелась приборная панель, а мне на ноги начал капать расплавленный пластик", - описал он события того дня.
Как только водитель выбрался из горящей машины, он тут же позвонил в Центр тревоги.
Владелец BMW оценил причиненный ущерб в 2000-2500 евро. Самое неприятное, что в горевшей машине остался кошелек, в котором были документы трех автомобилей, ИД-карта и 500 евро.