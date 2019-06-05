Ср, 5.06.2019
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Инфантино переизбран президентом ФИФА

Джанни Инфантино

ФОТО: Reuters/ScanPix

Швейцарец Джанни Инфантино был переизбран президентом Международной федерации футбола (ФИФА) на новый четырехлетний срок. Именно к этому решению пришли делегаты конгресса ФИФА в среду, 5 июня в Париже.

"Спасибо всем, моим друзьям и врагам, членам ФИФА, моим заместителям. Мы продолжим работать на благо футбола", - сказал президент ФИФА в своем выступлении.

Швейцарец Джанни Инфантино будет занимать пост до 2023 года. 

49-летний Инфантино был единственным кандидатом на пост президента ФИФА. Он возглавил организацию в феврале 2016 года. 

Ранее пост занимал Зепп Блаттер, который в декабре 2015 года был отстранен из-за причастности к крупнейшему коррупционному скандалу внутри ФИФА.

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