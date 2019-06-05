Инфантино переизбран президентом ФИФА

"Спасибо всем, моим друзьям и врагам, членам ФИФА, моим заместителям. Мы продолжим работать на благо футбола", - сказал президент ФИФА в своем выступлении.

Швейцарец Джанни Инфантино будет занимать пост до 2023 года.

49-летний Инфантино был единственным кандидатом на пост президента ФИФА. Он возглавил организацию в феврале 2016 года.