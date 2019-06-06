Платье дня: Лоуренс в Dior с пикантной деталью, сражающей наповал

28-летняя американская актриса, лауреат премии "Оскар" Дженнифер Лоуренс на премьере фильма "Люди Икс: Темный Феникс" (X-Men: Dark Phoenix) в Лос-Анджелесе произвела настоящий фурор, представ перед публикой в очередном шедевре от Dior.