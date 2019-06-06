Чт, 6.06.2019
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Платье дня: Лоуренс в Dior с пикантной деталью, сражающей наповал
Декольте до талии!

ФОТО: EPA/Scanpix

28-летняя американская актриса, лауреат премии "Оскар" Дженнифер Лоуренс на премьере фильма "Люди Икс: Темный Феникс" (X-Men: Dark Phoenix) в Лос-Анджелесе произвела настоящий фурор, представ перед публикой в очередном шедевре от Dior.

Лоуренс появилась на ковровой дорожке в элегантном длинном черном платье  с поясом - казалось бы, весьма скромном. Однако

глубокое декольте до самой талии, предполагающее, естественно, отсутствие бюстгальтера, сделало ее наряд очень провокационным.

Мужчины точно были сражены наповал. Да и женщины, думаем, тоже. Смотрите фото!

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

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