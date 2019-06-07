В результате агрессивной тарифной политики Трампа отношения между США и Китаем стали относительно напряженными. Тем не менее, официальные лица обеих стран распространяют агрессивные сообщения о необходимости применения силы в Южно-Китайском море. Возникает вопрос, может ли торговая война перейти в военную?

Что произошло?

В воскресенье (2 июня), правительство Китая обнародовало свою официальную позицию (так называемую "Белую книгу"), в которой высказывало взгляды Пекина на постоянно растущую торговую войну с Соединенными Штатами (США).

В документе говорится, что вызванные США торговые помехи окажут негативное влияние на мир, что Вашингтон - ненадежный переговорщик, а Пекин хочет равноправного, взаимовыгодного и заслуживающего доверия диалога.

Этот документ был распространен в период, когда между двумя гигантами снова накалились отношения в связи с импортными тарифами на китайские товары, применяемыми Дональдом Трампом. 10 мая Вашингтон объявил о повышении тарифов на 10–25% китайских товаров на сумму 200 млрд долларов.

Повышенные импортные тарифы распространяются на такие товары, как мобильные телефоны, компьютеры, одежда, игрушки и другое. Кроме того, глава Белого дома объявил, что США начинает изучать возможность повышения тарифов до 300 миллиардов долларов, сообщает CNBC. В свою очередь, с 1 июня вступили в силу китайские ответные тарифы на американские товары, суммой в 60 миллиардов долларов.

В дополнении к этому Министерство торговли США объявило, что присоединит китайского технологического гиганта Huawei к списку фирм, которыми запрещено торговать американским компаниям без разрешения правительства. В то же время американский технологический гигант Google заявил, что продолжит поддерживать смартфоны Huawei, но в будущие модели не будут интегрированы многие аппликации и приложения (такие как Google maps, Gmail и функции поиска).

Понятно, что это обстоятельство сделает продукцию Huawei более непривлекательной для потребителей. Пекин уже отреагировал на этот шаг, объявив, что создаст "черный список" "ненадежных" иностранных фирм и персон.

Переговоры по разрешению этой напряженной ситуации пока не дали результатов.

Параллельно драме в контексте торговой войны не уменьшилась напряженность в связи с территориальными претензиями Китая в Южно-Китайском море и вопросом присоединения Тайваня к Пекину.

С 31 мая по 2 июня в Сингапуре состоялась конференция Shangri-La, где представители США и Китая обменялись острой риторикой. Например, нынешний министр обороны США Патрик Шанахан заявил, что Пекин должен положить конец поведению, которое подрывает суверенитет других стран и вызывает недоверие. Он также подчеркнул, что строительство искусственных островов в Китае и милитаризация Южно-Китайского моря призваны оказать давление на другие страны. В этих рамках Китай построил семь укреплений, оснащенных аэродромами, радарами и ракетами, сообщает The New York Times.

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ раскритиковал Вашингтон за твердую поддержку Тайваня и заявил, что он без колебаний предпримет решительные действия для защиты своих претензий как в отношении Тайваня, так и Южно-Китайского моря. Аналогичным образом, Фэнхэ подверг критике маневры американского флота в районах, которые Китай считает принадлежащими себе, пишет The New York Times.

Несмотря на то, что обе стороны подчеркнули, что не хотят войны, и продемонстрировали желание укрепить свои каналы взаимного общения, возникает вопрос о том, может ли нынешняя напряженность в экономическом измерении перерасти в военную конфронтацию? В конце концов, власть Китая в мире становится все больше, и многие аналитики обеспокоены растущей милитаризацией страны. Некоторые даже говорят, что война с Китаем - это только вопрос времени.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Возможна ли вооруженная конфронтация?

Чтобы ответить на этот вопрос, TVNET обратился к исследователю Латвийского института внешней политики (LIIA) и одному из самых выдающихся экспертов по Китаю в Латвии - Уне Александре Берзине-Черенковой.

"Мне сложно представить, что США действительно могут рассмотреть путь военной эскалации в Юго-Восточной Азии. Необходимо учитывать, что в этом регионе есть несколько сильных сторонников и партнеров США. Здесь речь идет о Южной Корее, Японии, Тайване и, в некоторой степени, Филиппинах.

Любая эскалация США в данном регионе будет эквивалентна эскалации на собственных границах.

Более того, даже в ситуациях, когда противник намного слабее и меньше Китая (например, Северная Корея), США все еще очень осторожны. С одной стороны мы имеем острый обмен словами и угрозами, но взвешивая риски через администрации, США не допускает "ближневосточный сценарий" в этом регионе", - говорит Черенкова.

Комментируя агрессивный ответ Китая, исследователь говорит, что это хорошо согласуется с сообщением Китая о том, что он больше не позволит себя унижать.

"Это дискурсивный способ реагировать на заявления США. Куда это приведет? Нас ждут всевозможные чудеса, но одним из этих чудес не станет столкновение США и Китая в классическом понимании войны", говорит Черенкова.

Китай также осознает, что президент Дональд Трам, вероятнее всего, уже не будет в своей должности после 2020 года, поэтому Китай просто ответит агрессивными словами, но будет ждать предстоящих президентских выборов. Более того, даже если Трамп останется на своем посту еще четыре года, этот срок для Китая - ничто, говорит Черенкова.

В то же время исследователь соглашается с тем, что в любом случае существует риск пересчета, военные столкновения могут начаться, даже если ни одна из сторон этого не хочет. "В то же самое время, власти США и Китая хорошо осведомлены об этом риске. Пекину, с одной стороны, важно показать себя в качестве страны, которая уважает себя, но с другой стороны, и у Китая тесть союзники в этом регионе".

Фото: торговая война между Китаем и США

Наконец, в конце первой части статьи было упомянуто, что существует желание улучшить коммуникацию между вооруженными силами Китая и США. "Чем больше каналов, тем лучше, потому что они также могут снизить риск военного конфликта путем пересчета", - говорит представитель LIIA. В то же время, Черенкова также обращает внимание на то, что одно дело существование таких каналов связи, и совсем другое - возможность представителя одной из сторон "оставить при себе" мнение в указанной позиции. В случае с Китаем любая позиция и любое объявление согласовываются по вертикали и требуют времени.

"Так что даже с широкими каналами связи, Китайской стороне нужно больше времени, чтобы маневрировать ответом и реакцией, чем США", говорит исследователь.

Какой можно сделать вывод?