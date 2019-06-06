Самые надежные знаки Зодиака: пять из двенадцати

Всегда лучше заранее узнать, можно ли доверять человеку. Определить это можно при помощи астрологии. Эксперты dailyhoro.ru отмечают, что с такими людьми может быть очень высокая любовная совместимость, потому что они не склонны ко лжи и эгоизму.

Овен

Надежнее Овнов только швейцарские часы.

Эти люди могут приехать к вам на помощь в четыре часа утра, потратив на такси последние деньги. Они обязательно сделают то, что обещали.

Да, они любят посплетничать, но самые сокровенные тайны своих коллег и друзей оставляют при себе. В этом представители знака Огня, бесспорно, являются одними из лучших в зодиакальном круге.

С ответственностью у Овнов все в порядке, но они могут что-то забывать, потому что в их голове порой царит такой хаос, что им самим становится страшно. Овны имеют все шансы стать вашим лучшим другом, надежным партнером и коллегой. Нужно лишь смириться с их непунктуальностью.

Дева

Девы - это эталон ответственности. На них могут равняться представители всех других знаков Зодиака. Девы стараются быть надежными и ждут того же от окружающих.

Если вы хотите, чтобы в вашем окружении был предусмотрительный и внимательный человек, подружитесь с представителем именного этого знака.

Девы помнят все, что они обещают, и все, что им обещают окружающие. Свою часть договора они готовы выполнить всегда. Заполучив их доверие, вы сможете стать для них лучшим другом. Выполнять коллективные задачи с Девами бывает непросто, потому что им свойственно паниковать и сомневаться, но если им дать поручение - считайте, что оно будет выполнено на десятку с плюсом.

Скорпион

Скорпионы настолько сильно дорожат своей репутацией, что могут действовать против собственных интересов, лишь бы доказать всем вокруг, что они лучше всех. Если отбросить причину такого поведения, то

можно уверенно отнести их к числу людей, на которых стоит положиться в любой ситуации. Пусть они это делают не для других, а для себя, но это не играет особой роли.

Но не забывайте о том, что Скорпионы относятся к одним из самых мстительных знаков Зодиака. Проверять их на прочность не стоит, равно как и пользоваться их добротой. Они всегда ответят добром на добро, но также никогда не спустят вам обид.

Козерог

Козероги терпеть не могут беспорядок и безответственность. Если в коллективе есть Козерог, то можно утверждать, что в такой рабочей команде или в семье вряд ли кто-то будет нарушать правила и подводить всех специально. В противном случае Козероги устроят этому человеку еще ту "сладкую жизнь".

Начальники-Козероги - строгие командиры и бескомпромиссные лидеры. То же проявляется и в любви. Это нормальная черта представителей стихии Земли,

но Козероги превосходят в этом и Дев, и Тельцов вместе взятых. Сильная сторона Козерогов заключается также в том, что если никто не хочет взять на себя ответственность, то они сделают это сами.

Водолей

Водолеи забывчивы, но всегда держат слово. В надежности им практически нет равных, а по уровню ответственности они могут соперничать со знаками Земли.

Что самое позитивное в представителях этого знака, так это их терпимость к человеческой лени и ненадежности. Они прекрасно понимают, что не у всех развита ответственность,

поэтому не стремятся третировать окружающих.