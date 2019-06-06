Опрос: противники и сторонники реформы самоуправлений разделились поровну

Количество людей, поддерживающих административно-территориальную реформу, выступающих против нее и равнодушных к предстоящим переменам, примерно одинаково, пишет Neatkarīgā, ссылаясь на результаты опроса исследовательского центра SKDS.
Опрос показал, что в обществе сторонников реформы немного больше, чем ее противников, но еще большему количеству людей реформа безразлична. Однако в любом случае жители хотели бы решать вопрос о реформе путем референдума.
Административно-территориальную реформу поддерживают 35% опрошенных жителей Латвии, не поддерживают 30%. Если считать респондентов со всей Латвии, кроме Риги и Юрмалы, которых реформа не коснется, то ее поддерживают 36% жителей и не поддерживают 33%.
В Риге 45% опрошенных не имеют мнения о реформе, 31% поддерживают ее, 24% не поддерживают.
В Видземе количество сторонников реформы составляет 42%, в Латгале - 40%. Больше всего сторонников реформы среди людей в возрасте от 64 до 75 лет (41%), людей с высшим образованием (38%) и средне-высокими доходами (41%) или высокими доходами (42%).