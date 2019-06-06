Камикадзе на Honda Civic создал опасную ситуацию на шоссе

Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы для кого-то весна 2019 года стала последней на этом свете. Ничего другого, кроме как подумать так, глядя на видео с эпизодом на шоссе в Литве в конце марта, не остается.
На видео - вполне обычный день. Голубое небо, светит солнце, природа просыпается после длинной зимы и различные автомобили спокойно друг за другом едут по своим делам.
Красиво, но до момента, когда мимо автомобиля с видеорегистратором на огромной скорости проносится черная Honda Civic и, сумев избежать столкновения с двумя едущими навстречу машинами, практически без снижения скорости уносится вдаль.
Остается только удивляться людям, которые совершают настолько опасные маневры. Ведь даже в случае, если водителю кажется, что он контролирует ситуацию, до трагедии совсем недалеко.
Как пишет портал 15min.lt, видео уже передано для оценки в полицию.