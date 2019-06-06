Секреты недвижимости: о чем стоит спросить, покупая квартиру
На латвийском рынке недвижимости сегодня предложение широкое и разнообразное, выбрать можно любой город или район, дом или квартиру, от старого жилого фонда до нового, от 300 евро за м2 до 3 и более тысяч. Но если с выбором места и типа объекта мы отлично можем справиться самостоятельно, то как понять, что происходит с технической стороной нашей будущей покупки? На что надо обращать внимание и о чем спрашивать продавца?
Покупая машину, мы первым делом выбираем марку, модель и год выпуска, после интересуемся расходом топлива, размышляем о пробеге и спрашиваем о проводимых ремонтах. В заключение обращаемся в сервис, чтобы специалист внимательно проверил машину и дал нам заключение – сколько лет она нам еще прослужит при должном уходе, естественно. Это касается выбора подержанной машины.
Не сильно отличает процесс и с новой машиной, только в этом случае, мы больше времени уделяем изучению опыта других владельцев данной марки, чтобы понять как скоро и что именно может выйти из строя. Так и с жильем, говорит специалист, член правления строительной компании Baltic Investment Group Лев Голанд.
"Выбирая недвижимость, нужно не только четко понимать, где вы хотите жить и какое жилье вам будет нужно в перспективе 5-10 лет, но и насколько дорогим будет проживание в этом доме, как скоро ему потребуется ремонт и какой, будут ли вам слышны соседи и не будет ли вам слишком жарко летом и холодно зимой.
Все эти вопросы нужно задать до покупки жилья, поскольку сегодня предложение настолько широко, что можно позволить себе выбирать", - отмечает специалист.
Рынок недвижимости предлагает дома разной категории – от серийного жилья, до домов премиум класса.
Есть дома для молодых семей, например, в спальных районах Риги или в центре, и есть дома для людей с уже состоявшейся карьерой и выросшими детьми, которым комфортно жить за городом, поскольку не надо спешить к 8 утра в Ригу, чтобы отвезти младшего в сад и старшую в школу.
Это разные дома для разных покупателей. И выбирая себе жилье нужно понимать, что вам будет необходимо в ближайшие 10 лет: есть ли у вас дети, или вы только планируете, одна машина у вас в семье, две или ни одной, один велосипед или целых четыре.
Так определяются очертания жилья – с одной, двумя, а может и тремя спальнями, парковкой у дома или нет, местом для хранения колясок или велосипедов.
Покупая квартиру многие сталкиваются с выбором - купить двушку в доме советской застройки, скажем, за 50-60 тысяч, или же в новом или реновированном проекте, но уже за 100-120 тысяч. Если в плане цены разница сразу вдвое - то о чем тут еще думать? Но более дорогая покупка имеет свои выгоды, говорит Лев Голанд.
Первое - это современные технологии и требования к строительству – новые дома и реновированные по современным технологиям и прочней, и теплей, и комфортней.
Второе - это меньшие расходы на содержание и поддержание дома в хорошем состоянии.
Третье - меньшие счета за отопление, поскольку новые дома более энергоэффективные.
Четвертое - это ликвидность нового жилья – со временем оно дорожает быстрее, чем старые дома, цена на которые растет за счет инфляции. А если еще и дом построен недалеко от центра или в центре, то только за счет места ликвидность этого жилья будет прирастать.
Очень важным моментом является то, как был построен дом, поскольку строить можно дороже или дешевле и речь не идет о потерях в качестве. Например, машины "Мерседес" и "Опель", поясняет специалист, обе отлично едут, но они невероятно разные. И при разнице в цене в два или более раз, речь не идет о том, что вторая машина в два раз хуже едет.
Если вернуться к строительству, то в доме окна могут быть больше или маленькие, с двойными или тройными стеклопакетами, теплопроводность будет низкая или средняя, здание утеплено пенополистиролом или каменной ватой, на стандарт F, E, D или же на более высокие А, B или С, гидроизоляция осуществлена мембраной Protan с гарантией 40 лет или обычной рулонной гидроизоляцией.
Строительство в Латвии в достаточной степени регламентировано, взяток надзорные инстанции не берут, потому любое новое здание имеет сертифицированный стандарт качества. Но чтобы понять, что сделано сверх минимума следует спрашивать сертификаты.
И тут необходимо хотя бы минимально ориентироваться в вопросах строительства и нормативов, или же привлекать специалиста, который объяснит чем одно здание в техническом плане и плане качества отличается от другого.
Так, любая дверь, устанавливаемая в доме, должна иметь показатели пожарной безопасности и звукоизоляции.
И если высокая пожарная безопасность это обязательное условие, которое застройщик при сдаче дома в эксплуатацию не может обойти, то высокая звукоизоляция не является обязательной. Соответственно, дверь может быть 40 мм или 60 мм, может держать 43 децибела, а может и 67 децибел. Чтобы узнать это, нужно запросить у застройщика соответствующий сертификат, говорит специалист.
Конечно застройщик заинтересован снизить расходы, чтобы цена была доступнее и объект продавался как можно быстрее. И покупатель тоже заинтересован заплатить как можно меньше. Но, если для вас важно качество жизни, последующая стоимость эксплуатации и ликвидность вашей недвижимости в будущем, то совсем уж экономить не следует.
Самое важное, на что следует обращать внимание при покупке:
- из какого материала сделаны несущие конструкции (долговечность постройки),
- чем произведена гидроизоляция (больше срок эксплуатации без ремонта),
- как утеплен дом (энергоэффективность),
- какой у дома сертификат энергоэффективности (будущие платежи),
- чем отделан фасад (расходы на уход за зданием),
- произведена ли звукоизоляция внутренних перекрытий (комфорт проживания),
- какое качество окон и дверей в доме (энергоэффективность и звукоизоляция),
- качество установленной сантехники и отделочных материалов.
Подводя итог - можно сэкономить здесь и сейчас, купив недвижимость подешевле, а можно вложить чуть больше и иметь лучшее в перспективе. В более дорогом новом или реновированном доме, ремонт делать не надо, если дом с высокой энергоэффективностью, то отопление обходится дешевле, если он ближе к центру – меньше расходов на транспорт. Кредитные платежи выше, но за квартплату в отопительный сезон придется отдавать не 150-200 евро, а только 100, на транспорт будет уходить не 150 евро в месяц, а 80, и так набегает.
"Стоит серьезно взвесить, за что переплачивать сегодня – за кредит или за общие эксплуатационные издержки, и что иметь через 10-15 лет – более ликвидное жилье или менее. Нужно интересоваться сертификатами и тем, как построен дом, экономил ли застройщик на материалах и решениях.
Еще один важный момент - это думать про покупку жилья в перспективе и осознавать свой период – это будет 5-10 лет или 20-30, вы в этой квартире будете жить один или с семьей. И всегда лучше брать чуть больше или чуть лучше, хотя это серьезное и ответственное решение", - отмечает Лев Голанд.