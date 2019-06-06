Секреты недвижимости: о чем стоит спросить, покупая квартиру

Очень важным моментом является то, как был построен дом, поскольку строить можно дороже или дешевле и речь не идет о потерях в качестве. Например, машины "Мерседес" и "Опель", поясняет специалист, обе отлично едут, но они невероятно разные. И при разнице в цене в два или более раз, речь не идет о том, что вторая машина в два раз хуже едет.

Если вернуться к строительству, то в доме окна могут быть больше или маленькие, с двойными или тройными стеклопакетами, теплопроводность будет низкая или средняя, здание утеплено пенополистиролом или каменной ватой, на стандарт F, E, D или же на более высокие А, B или С, гидроизоляция осуществлена мембраной Protan с гарантией 40 лет или обычной рулонной гидроизоляцией.

Строительство в Латвии в достаточной степени регламентировано, взяток надзорные инстанции не берут, потому любое новое здание имеет сертифицированный стандарт качества. Но чтобы понять, что сделано сверх минимума следует спрашивать сертификаты.

И тут необходимо хотя бы минимально ориентироваться в вопросах строительства и нормативов, или же привлекать специалиста, который объяснит чем одно здание в техническом плане и плане качества отличается от другого.

Так, любая дверь, устанавливаемая в доме, должна иметь показатели пожарной безопасности и звукоизоляции.

И если высокая пожарная безопасность это обязательное условие, которое застройщик при сдаче дома в эксплуатацию не может обойти, то высокая звукоизоляция не является обязательной. Соответственно, дверь может быть 40 мм или 60 мм, может держать 43 децибела, а может и 67 децибел. Чтобы узнать это, нужно запросить у застройщика соответствующий сертификат, говорит специалист.

Конечно застройщик заинтересован снизить расходы, чтобы цена была доступнее и объект продавался как можно быстрее. И покупатель тоже заинтересован заплатить как можно меньше. Но, если для вас важно качество жизни, последующая стоимость эксплуатации и ликвидность вашей недвижимости в будущем, то совсем уж экономить не следует.

Самое важное, на что следует обращать внимание при покупке:

из какого материала сделаны несущие конструкции (долговечность постройки), чем произведена гидроизоляция (больше срок эксплуатации без ремонта), как утеплен дом (энергоэффективность), какой у дома сертификат энергоэффективности (будущие платежи), чем отделан фасад (расходы на уход за зданием), произведена ли звукоизоляция внутренних перекрытий (комфорт проживания), какое качество окон и дверей в доме (энергоэффективность и звукоизоляция), качество установленной сантехники и отделочных материалов.

Подводя итог - можно сэкономить здесь и сейчас, купив недвижимость подешевле, а можно вложить чуть больше и иметь лучшее в перспективе. В более дорогом новом или реновированном доме, ремонт делать не надо, если дом с высокой энергоэффективностью, то отопление обходится дешевле, если он ближе к центру – меньше расходов на транспорт. Кредитные платежи выше, но за квартплату в отопительный сезон придется отдавать не 150-200 евро, а только 100, на транспорт будет уходить не 150 евро в месяц, а 80, и так набегает.

"Стоит серьезно взвесить, за что переплачивать сегодня – за кредит или за общие эксплуатационные издержки, и что иметь через 10-15 лет – более ликвидное жилье или менее. Нужно интересоваться сертификатами и тем, как построен дом, экономил ли застройщик на материалах и решениях.