Убытки PNB banka в первом квартале перевалили за полтора миллиона евро

"PNB banka" (ранее "Norvik banka") в первом квартале работал с убытками в размере 1,505 млн евро, что на 74,4% больше, чем в первом квартале 2018 года, свидетельствует опубликованный банком финансовый отчет.
Убытки группы банка уменьшились в 6,7 раза и составили 2,054 млн евро.
Активы "PNB banka" на 31 марта 2019 года составляли 594,285 млн евро, что на 3% или 17,498 млн евро больше, чем в конце 2018 года.
Капитал и резервы "PNB banka" в конце марта составили 51,904 млн евро, что на 5,6% больше, чем в конце 2018 года.
Объем вкладов в "PNB banka" в конце марта составлял 496,918 млн евро, кредитный портфель - 165,352 млн евро.
Показатель достаточности капитала в конце марта составил 12,64%, показатель ликвидности - 67,26%.
По размеру активов "PNB banka" в конце 2018 года занимал седьмое место в Латвии.