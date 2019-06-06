Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги Наций

В матче, который состоялся в среду, 5 июня, сборная Португалии обыграла Швейцарию (3:1).

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте, когда Роналду удалось точно пробить со штрафного. Швейцарцам удалось отыграть во втором тайме - гол с 11-метровой отметки забил Рикардо Родригес.

Ничейный счёт не устраивал ни Португалию, ни Роналду, который явно не хотел, чтобы матч перешёл в дополнительное время. На 88-й и 90-й минутах матча звезда португальской сборной забил ещё дважды и вывел свою команду в финал.