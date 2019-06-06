Со следующей недели из Цесиса в Ригу начнет курсировать экспресс

Она проинформировала, что в летний сезон в расписание движения поездов будут включены дополнительные рейсы в направлении Юрмалы и Саулкрасты. Кроме того, на всех пяти линиях Pasažieru vilciens для отдельных рейсов будет изменено время отхода и прибытия поездов.

Существенным нововведением является включенный в основное расписание экспресс, курсирующий по маршруту Цесис-Рига-Цесис.

Этот поезд в 7:10 утра по рабочим дням будет выезжать из Цесиса, а обратно из Риги в Цесис будет отходить в 17:30. По дороге поезд будет останавливаться только в Земитаны и Сигулде, что позволит сократить время, проведенное пассажирами в дороге.

"С 10 июня по утрам рабочих дней у жителей Цесиса и Сигулды будет возможность быстро и с комфортом попасть в столицу, а потом так же быстро вернуться домой. Время, проводимое пассажирами в пути, на новом рейсе уменьшено до одного часа 15 минут," - сказал председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис.

С 9 июня изменения ожидаются и в графике поездов, курсирующих в направлении Мадоны. Теперь отправиться из Мадоны в Ригу можно будет по субботам в 7.13 утра и в воскресенье в 16:44. Из Риги в Мадону поезда будут курсировать по пятницам в 18:20 и по субботам в 13:30.

В свою очередь, поезд, который ранее ежедневно в 18:51 отправлялся из Риги в Плявиняс, теперь будет курсировать до Крустпилса, куда он будет прибывать в 20:50.