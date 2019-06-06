Поборовший алкоголизм эстонский экс-чемпион мира отправил в нокаут боксёра весом 140 кг

Чемпион мира 2005 года в метании копья Андрус Вярник на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной зависимостью, попадая в различные не самые приятные ситуации. Как передает rus.postimees, Вярник нашёл себя в новой спортивной дисциплине - боксе.