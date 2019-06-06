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  • Поборовший алкоголизм эстонский экс-чемпион мира отправил в нокаут боксёра весом 140 кг

Поборовший алкоголизм эстонский экс-чемпион мира отправил в нокаут боксёра весом 140 кг

Чемпион мира 2005 года в метании копья Андрус Вярник на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной зависимостью, попадая в различные не самые приятные ситуации. Как передает rus.postimees, Вярник нашёл себя в новой спортивной дисциплине - боксе.

На прошедшей неделе в Вильянди прошел турнир по боксу Adrenaline VII. Вярник боксировал в последнем поединке турнира в абсолютной категории, где его оппонентом стал 140-килограммовый Прийт Эйнла.

Вярник решил все вопросы относительно исхода поединка уже в первом раунде, дважды отправив соперника на настил ринга, вследствие чего бой был остановлен и победа нокаутом присуждена Андрусу Вярнику.

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