Поборовший алкоголизм эстонский экс-чемпион мира отправил в нокаут боксёра весом 140 кг

Чемпион мира 2005 года в метании копья Андрус Вярник на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной зависимостью, попадая в различные не самые приятные ситуации. Как передает rus.postimees, Вярник нашёл себя в новой спортивной дисциплине - боксе.
На прошедшей неделе в Вильянди прошел турнир по боксу Adrenaline VII. Вярник боксировал в последнем поединке турнира в абсолютной категории, где его оппонентом стал 140-килограммовый Прийт Эйнла.
Вярник решил все вопросы относительно исхода поединка уже в первом раунде, дважды отправив соперника на настил ринга, вследствие чего бой был остановлен и победа нокаутом присуждена Андрусу Вярнику.