СМИ: Панкратов-Черный экстренно доставлен в больницу

Сообщается, что актеру стало плохо рано утром. После чего он был срочно госпитализирован.

Александр Панкратов-Черный приобрел популярность как комедийный актер после съемок в таких картинах как, "Мы из джаза", "Где находится нофелет?", а также "Зимний вечер в Гаграх", "Сибириада", "Курьер", "Ширли-мырли" и многие другие.