СМИ: Панкратов-Черный экстренно доставлен в больницу

Советский и российский актер Александр Панкратов-Черный доставлен в одну из московских больниц. Об этом сообщает Lenta.ru
Сообщается, что актеру стало плохо рано утром. После чего он был срочно госпитализирован.
Вызов медики получили на детскую площадку возле набережной в центре Москвы.
СМИ сообщают, что Панкратов-Черный в тяжелом состоянии.
Подробностей пока нет.
Александр Панкратов-Черный приобрел популярность как комедийный актер после съемок в таких картинах как, "Мы из джаза", "Где находится нофелет?", а также "Зимний вечер в Гаграх", "Сибириада", "Курьер", "Ширли-мырли" и многие другие.