Чт, 6.06.2019
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СМИ: Панкратов-Черный экстренно доставлен в больницу

Александр Панкратов-Черный

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Советский и российский актер Александр Панкратов-Черный доставлен в одну из московских больниц. Об этом сообщает Lenta.ru

Сообщается, что актеру стало плохо рано утром. После чего он был срочно госпитализирован. 

Вызов медики получили на детскую площадку возле набережной в центре Москвы.

СМИ сообщают, что Панкратов-Черный в тяжелом состоянии.

Подробностей пока нет.

Александр Панкратов-Черный приобрел популярность как комедийный актер после съемок в таких картинах как, "Мы из джаза", "Где находится нофелет?", а также "Зимний вечер в Гаграх", "Сибириада", "Курьер", "Ширли-мырли" и многие другие.

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