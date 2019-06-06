Чт, 6.06.2019
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Сейм отклонил инициативу о защите монумента Победы

Монумент Победы в Риге

ФОТО: Jānis Škapars

Сейм отклонил сегодня поданную лидером Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок инициативу жителей Латвии о защите памятника воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, расположенного в парке Узварас.

Ранее депутаты договорились направить другую инициативу - о демонтаже памятника - на рассмотрение комиссии Сейма по иностранным делам.

Депутаты комиссии по мандатам, этике и заявлениям выразили разные мнения о дальнейшей судьбе памятника - демонтировать его, сохранить, переименовать и дополнить музеем оккупации.

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