Сейм отклонил инициативу о защите монумента Победы

Сейм отклонил сегодня поданную лидером Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок инициативу жителей Латвии о защите памятника воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, расположенного в парке Узварас.
Ранее депутаты договорились направить другую инициативу - о демонтаже памятника - на рассмотрение комиссии Сейма по иностранным делам.
Депутаты комиссии по мандатам, этике и заявлениям выразили разные мнения о дальнейшей судьбе памятника - демонтировать его, сохранить, переименовать и дополнить музеем оккупации.