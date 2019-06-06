Сейм отклонил инициативу о защите монумента Победы

Ранее депутаты договорились направить другую инициативу - о демонтаже памятника - на рассмотрение комиссии Сейма по иностранным делам.

Депутаты комиссии по мандатам, этике и заявлениям выразили разные мнения о дальнейшей судьбе памятника - демонтировать его, сохранить, переименовать и дополнить музеем оккупации.