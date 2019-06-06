Ночь церквей 2019: Выбери свой маршрут

7 июня в Латвии пройдет ежегодное культурное мероприятие "Ночь церквей". В этом году в мероприятии примут участие 34 рижские церкви. В Латвии "Ночь церквей" проходит с 2014 года. Информационный портал Riga.lv предлагает маршрут по самым интересным объектам.