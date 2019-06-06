Ночь церквей 2019: Выбери свой маршрут

7 июня в Латвии пройдет ежегодное культурное мероприятие "Ночь церквей". В этом году в мероприятии примут участие 34 рижские церкви. В Латвии "Ночь церквей" проходит с 2014 года. Информационный портал Riga.lv предлагает маршрут по самым интересным объектам.
Домский собор
Адрес: площадь Гердера
- Открыт с 19:00.
- В Крестовой галерее будет открыта тематическая выставка.
- В 21:00 пройдет совместная молитва и исполнение гимна "Dievs svēti Latviju!", а в 21:20 всем желающим можно будет услышать рассказ об истории создания Домского собора.
- В 22:30 Айгарс Рейнис исполнит партию на органе, а с 23:00 до полуночи пройдет богослужение "Света".
Рижский католический кафедральный собор Святого Екаба
Адрес: ул. Екаба, 9
- В 17:30 состоится презентация книги Яниса Анманиса "Dievzemīte". В 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 состоятся концерты.
- В 18:00 – выступают тенор Юрис Визбулис, за органом – Янис Карпович. В программе: Шуберт, Бах, Мендельсон, Альфред Калниньш.
- В 19:00 – выступления хора Рижского католического кафедрального собора Св. Екаба, смешанного хора VIVAT Дворца культуры Ziemeļblāzma. В программе – Шуберт, Моцарт, Форе.
- В 20:00 – концерт литовской скрипачки Лияны Жиеделяйте и органиста Андрея Данскиса.
- В 21:00 – выступит камерный хор из Шяуляя Bičjuliaj.
Рижский православный кафедральный собор Рождества Христова
Адрес: бульвар Бривибас, 23
- С 18:00 до 19:00 – вечернее богослужение.
- С 18:00 до 21:00 по собору будут проводиться индивидуальные экскурсии и экскурсии для небольших групп. Язык экскурсий – латышский, русский, английский. Во время экскурсии можно будет узнать об истории храма, о внутреннем убранстве собора. В это же время для посетителей будут открыты колокольня и библиотека, подготовлена специальная программа – творческие мастерские и квест.
- С 20:30 до 21:00 – православные песнопения в исполнении молодежного хора Adamant.
Рижская церковь Святого Иоанна
Адрес: ул. Скарню, 24
- В 21:00 – вводное слово, молитва.
- С 21:05 – концерт Draudzīgi uz ērģeļsola дуэта органистов Айгарса Рейниса и Илзе Рейне.
- C 22:00 до 23:30 будут звучать латышские песни, песни свободы проекта "Республика улицы Яня".
Комплекс церкви Святой Марии Магдалены и Старого женского цистерцианского монастыря (Музей сакральных вещей)
Адрес: ул. Клостера, 2
- В 20:30 начнется цикл концертов.
- С 20:30 до 21:30 – концерт Gaisma dveselei: выступит Эндия Резгале (сопрано), за органом – Илзе Барло (в программе – произведения Генделя, Баха, Вивальди, Дубры, Калейса).
- В 21:20-22:10 – выступят Синтия Грава и ее друзья, с 22:10 до 23:00 – Дайга Каша.
- С 20:00 до 23:00 можно будет осмотреть колокольню и капеллу церкви, с 19:00 до 23:00 – осмотр экспозиции Музея сакральных вещей (в том числе – выставки, посвященной Туринской плащанице).
- С 20:00 до 23:00 в музее будет демонстрироваться исторический фильм о монастырской жизни ордена цистерцианцев "Сестра Анна".
Евангелически-лютеранская церковь Старой Гертруды
Адрес: ул. Гертрудес, 8
- В 18:00 – открытие Ночи церквей.
- В 19:00 и в 21:45 – концерты смешанного хора Aura Латвийского университета и ансамбля/оркестра кларнетов из Нидерландов LIGNUM.
- В 20:00 – концерт Кристины Адамайте (орган) и Марека Романовскиса (флейта).
- В 21:00 и 22:30 – молитва, в 21:10 – "Рассказы о Гертруде" в исполнении Диты Кугениеце.
- В зале Лютера в подвальном этаже в 21:10 начнется дискуссия «Город. Среда. Человек. Церковь». Во время мероприятия будет работать кафе.
Рижская Новая церковь Святой Гертруды
Адрес: ул. Бривибас, 119
- В 18:00 о начале Ночи церквей оповестят колокола. В 18:15 – прозвучат произведения Й. С. Баха в исполнении Лилиты Озолы (орган), в 21:00 – концерт хора TONIKA.
- В 19:00 и 21:15 – экскурсия по церкви, знакомство с алтарем и органом (в 21:15 – экскурсия, в том числе, и на русском языке).
- В 22:00 программу завершит концерт французской романтической музыки (за органом – Лилита Озола, труба – Доменик Левушкан). На протяжении всего вечера будут проводиться занятия для детей, будет работать буфет.
Рижская лютеранско-евангелическая церковь Иисуса
Адрес: ул. Элияс, 18
- В 18:00 мероприятие откроет священник Эрберт Бикше. С 18:10 до 18:40 – лекция "Чудо деревянной архитектуры" искусствоведа, ассоциированного профессора ЛУ Аустры Авотини.
- В 19:00-19:40 – концерт хора VIVERE Рижского Технического университета, в 20:00-20:40 – концерт органной музыки Livonijas atskaņas.
- C 21:00 до 21:40 – дискуссия "Жива ли дружба?", а с 23:00 до полуночи – час размышлений: возможность каждому предаться рефлексии в тишине храма.
Рижская лютеранско-евангелическая церковь Святого Павла (ул. Деглава, 1)
- С 19:00 до 23:00 можно будет увидеть макет церкви, созданный из 60 000 фрагментов LEGO, подняться на башню и ознакомиться с часовым механизмом, осмотреть старую Библию. С 19:00 и почти до полуночи – музыкальные выступления.
- Рижская лютеранско-евангелическая церковь Мартиня (ул. Слокас, 34)
- В 18:00 – зазвучат церковные колокола и выступит священник Айварс Смуйдрс.
- В 18:40 – "Старинные танцы в Рижской церкви Мартиня": участвуют группа старинных танцев Ballare,музицируют Майя Клявиня (флейта) и Лиене Андрета Калнциема (орган).
- В 20:00 – концерт смешанного хора Эмила Дарзиня, в 21:20 – музыкальная импровизация "Вечерние гармонии".
- В 23:00 – совместные песнопения до полуночи во славу Господу.
- На протяжении всего вечера можно осмотреть церковь – в том числе орган и часовый механизм, отметивший 120-летие.
Рижская Римско-католическая церковь Св. Франциска
Адрес: ул. Католю, 16
- В 17:45 церковные колокола призовут на богослужение.
- С 18:40 до 20:00 будет звучать духовная музыка.
- Трижды – в 20:00, 20:20 и 20:40 – будут проводиться интерактивные экскурсии для небольших групп посетителей. В 21:00 начнется концерт хора Dziesmuvara.
Полный список объектов ЗДЕСЬ.
Идея такого мероприятия пришла в Латвию из Австрии, затем подобное мероприятие проводилось в Чехии и Словакии. Тарту присоединилась в 2012 году. В Латвии "Ночь церквей" поддерживают руководители крупных христианских конфессий – лютеран, католиков и православных.
Галерея: "Ночь церквей 2017"