Сара Дамьянович из Сербии - роскошная телеведущая с невероятной растяжкой
Сара Дамьянович из Сербии стала популярной на весь мир в прошлом году во время чемпионата мира по футболу. Девушка работала ведущей прогноза погоды на телевидении и во время одной из трансляций изящно закинула ногу и отбила мяч ногой. При этом свой репортаж она не остановила.
Благодаря этому удару Сара сразу же прославилась за пределами родной Сербии. Её удар стал настоящей фишкой, которую потом она неоднократно повторяла в своих социальных сетях.
Не стоит удивлять способностям Сары. Дело в том, что 21-летняя девушка является обладательницей черного пояса по таэквондо, двукратной чемпионкой Балкан и бронзовой чемпионкой Европы. Вот такие таланты в Сербии ведут прогноз погоды.
Помимо спортивных достижений, девушка обладает титулами - сербская "мисс фотогеничность" и "мисс интернет-2018".
В её Instagram можно найти много фото, где она демонстрирует чудеса растяжки и свою идеальную фигуру. Сара никогда не выбегала на поле во время финала Лиги чемпионов, поэтом у неё пока только 500 тысяч подписчиков.