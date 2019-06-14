Пт, 14.06.2019
Раздражают конкретные люди, которые присосались к футболу и строят из себя каких-то знатоков. На самом деле они ничего из себя не представляют. Тамаз Пертия

Сара Дамьянович из Сербии - роскошная телеведущая с невероятной растяжкой
Instagram недели

Сара Дамьянович

ФОТО: instagram.com/saratkd7

Сара Дамьянович из Сербии стала популярной на весь мир в прошлом году во время чемпионата мира по футболу. Девушка работала ведущей прогноза погоды на телевидении и во время одной из трансляций изящно закинула ногу и отбила мяч ногой. При этом свой репортаж она не остановила.

Благодаря этому удару Сара сразу же прославилась за пределами родной Сербии. Её удар стал настоящей фишкой, которую потом она неоднократно повторяла в своих социальных сетях.

Не стоит удивлять способностям Сары. Дело в том, что 21-летняя девушка является обладательницей черного пояса по таэквондо, двукратной чемпионкой Балкан и бронзовой чемпионкой Европы. Вот такие таланты в Сербии ведут прогноз погоды.

Помимо спортивных достижений, девушка обладает титулами - сербская "мисс фотогеничность" и "мисс интернет-2018".

В её Instagram можно найти много фото, где она демонстрирует чудеса растяжки и свою идеальную фигуру. Сара никогда не выбегала на поле во время финала Лиги чемпионов, поэтом у неё пока только 500 тысяч подписчиков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💋💋

A post shared by Sara Damnjanović (@saratkd7) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💦🏊🏽‍♀️ #swimming #swimsuit #staraplanina

A post shared by Sara Damnjanović (@saratkd7) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😊😘

A post shared by Sara Damnjanović (@saratkd7) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good morning!!! @telegraf.rs 😃 #studio #filming #morning #6am

A post shared by Sara Damnjanović (@saratkd7) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💙

A post shared by Sara Damnjanović (@saratkd7) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☀️💛☀️

A post shared by Sara Damnjanović (@saratkd7) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💪🏽💕 #taekwondo #dobok #martialarts

A post shared by Sara Damnjanović (@saratkd7) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💕

A post shared by Sara Damnjanović (@saratkd7) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@gilje_balkan 🔥😊

A post shared by Sara Damnjanović (@saratkd7) on

Читать также

Актуально

Общество | 12 июня, 11:34
НАВЕРХ