Сара Дамьянович из Сербии - роскошная телеведущая с невероятной растяжкой

Сара Дамьянович из Сербии стала популярной на весь мир в прошлом году во время чемпионата мира по футболу. Девушка работала ведущей прогноза погоды на телевидении и во время одной из трансляций изящно закинула ногу и отбила мяч ногой. При этом свой репортаж она не остановила.