Гинтс Мейя останется в рижском "Динамо" на 12-й сезон

31-летний форвард присоединился к "Динамо" в дебютном сезоне КХЛ-2008/09 и выступал за команду на протяжении 11 сезонов. До перехода в "Динамо" нападающий провёл один сезон в команде Rīga 2000. На протяжении всей карьеры Мейя выступал в Латвии.

Pagarināts līgums ar uzbrucēju Gintu Meiju! pic.twitter.com/FSI8KJBC2g — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) June 6, 2019

В минувшем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) Мейя провёл 51 матч, в которых отметился 5 голами и сделал 5 результативных передач. Нападающий также заработал 32 штрафные минуты и заработал негативный коэффициент полезности "-14".

Всего в КХЛ нападающий сыграл 484 матча, в которых забил 44 гола и сделал 62 результативные передачи.

В составе сборной Латвии Мейя принимал участие в девяти чемпионатах мира, а в 2010 году стал участником Олимпиады в Ванкувере.

Напомним, что этой весной рижское "Динамо" провело несколько усилений. Были приобретены три шведских хоккеиста - Якоб Берглунд, Давид Улльстрём и Кристофер Берглунд. К команде также присоединились американский защитник Бен Маршалл и канадский нападающий Картер Эштон.