Пропавший на чемпионате мира по хоккею Айнар найден живым

47-летний Айнар Чапровский, который без вести пропал 13 мая этого года в словацкой Братиславе во время чемпионата мира по хоккею найден живым в больнице, сообщает Bezvests.lv.
О том, что мужчина нашелся, организации сообщили его близкие.
В поисках участвовали как добровольцы из-за рубежа, так и родственники. Семья выражает особую благодарность жителю Беларуси Артуру.
Обеспокоенность, что с Айнаром могло случиться что-то плохое, возникла в связи с тем, что он не вернулся домой в Норвегию. Кроме того, с ним не мог связаться никто из близких.