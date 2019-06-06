Чт, 6.06.2019
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Пропавший на чемпионате мира по хоккею Айнар найден живым

47-летний Айнар Чапровский, который без вести пропал 13 мая этого года в словацкой Братиславе во время чемпионата мира по хоккею найден живым в больнице, сообщает Bezvests.lv.

О том, что мужчина нашелся, организации сообщили его близкие.

В поисках участвовали как добровольцы из-за рубежа, так и родственники. Семья выражает особую благодарность жителю Беларуси Артуру.

Обеспокоенность, что с Айнаром могло случиться что-то плохое, возникла в связи с тем, что он не вернулся домой в Норвегию. Кроме того, с ним не мог связаться никто из близких.

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