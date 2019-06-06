В пятницу планируется подать запрос об отставке Турлайса

Он указал, что, скорее всего, в четверг будет собрано необходимое количество голосов, чтобы можно было подать запрос об отставке Турлайса.

Кирсис добавил, что время проведения заседания зависит от самого Турлайса, но до 21 июня результат должен быть известен.

В свою очередь Национальное объединение VL-TB/LNNK) в Twitter уже проинформировало, что за освобождение Турлайса от должности подписались все депутаты фракции.

Говоря о ситуации в Рижской думе, Кирсис выразил мнение, что там по-прежнему царит большая неизвестность. По его мнению, это могли бы изменить возможные голосования как за отставку вице-мэра Вадима Баранника, так и за отставку мэра Турлайса.

Кроме того, он указал, что политический кризис - это только "видимая часть айзберга", поэтому, чтобы этот "кризис" решить, внеочередные выборы, по его мнению, неизбежны.

Напомним, в начале недели сбор подписей за отставку Турлайса инициировала оппозиционная фракция "Для развития Латвии", в составе которой восемь депутатов.