Полуголую модель наказали за забег в финале Лиги чемпионов

Как сообщает издание Marca, Волански обязали заплатить штраф в размере 5 тысяч евро за то, что она выбежала на поле. Если в будущем ситуация повторится, то девушка будет оштрафована ещё на 8 тысяч.

Кроме того, УЕФА выписала Волански штраф в размере 10 тысяч евро за рекламу сайта Vitaly Uncensored, которая была размещена у девушки на купальнике.

Этот сайт принадлежит бойфренду Волански российскому блогеру Виталия Здоровецкому. По неподтверждённой информации подобная реклама может принести проекту прибыль в размере 3,5 миллиона евро. Такую оценку дали эксперты из аналитической компании Apex Marketing Group.