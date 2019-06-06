Чт, 6.06.2019
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Полуголую модель наказали за забег в финале Лиги чемпионов

Кинси Волански

ФОТО: GABRIEL BOUYS/AFP/SCANPIX

Американская модель Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила штраф за свой поступок.

Как сообщает издание Marca, Волански обязали заплатить штраф в размере 5 тысяч евро за то, что она выбежала на поле. Если в будущем ситуация повторится, то девушка будет оштрафована ещё на 8 тысяч.

Кроме того, УЕФА выписала Волански штраф в размере 10 тысяч евро за рекламу сайта Vitaly Uncensored, которая была размещена у девушки на купальнике. 

Этот сайт принадлежит бойфренду Волански российскому блогеру Виталия Здоровецкому. По неподтверждённой информации подобная реклама может принести проекту прибыль в размере 3,5 миллиона евро. Такую оценку дали эксперты из аналитической компании Apex Marketing Group.

Напомним, что после инцидента на футбольном поле, количество подписчиков в Instagram Волански резко возросло. За сутки девушка приобрела больше 2 миллионов новых подписчиков. Правда, администрация Instagram заблокировала аккаунт Волански.

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