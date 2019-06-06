Ученые открыли новый вирус, переносимый клещами

Несколько несвязанных между собой групп китайских ученых начали поиск возбудителя болезни и открыли, что виной всему совершенно новый вирус, который также как и вирусы Западного Нила и Зика входит в группу флавивирусов.

Исследователи дали ему название "Alongshan" (ALSV) - увековечив таким образом название города, где он впервые был идентифицирован.

Тщательно опросив пациента, врачи сделали вывод, что ALSV переносят клещи, сообщает New England Journal of Medicine. Встречу с клещами пережила не только 42-летняя пациентка, но и 85 других лиц, у которых было констатировано наличие вируса.

Группа исследователей под руководством Бо Ванга утверждает, что переносчиками вируса являются так называемые таежные клещи (Ixodes persulcatus), которые встречаются в Азии и на большей части Восточной Европы. Однако возможно, что в переносе вируса играют роль и комары. И у этих насекомых в крови обнаружен возбудитель вируса. Ясность в этом вопросе должны внести дальнейшие исследования.