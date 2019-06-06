От рака умер актер, воплотивший на экране Джека Восьмеркина

Исполнитель главной роли в картине "Джек Восьмеркин — американец" много лет жил в США, где продолжал сниматься в кино.

Одна из его бывших жен актриса Юлия Рутберг, но пара давно рассталась. В браке у звезд родился сын Григорий, который занимается рекламой.

Издание сообщает, что почти пять лет Александр боролся с раком простаты и проходил лечение. Но все тщетно.

"Сегодня в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами! Ты так боролся за жизнь! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш!!! Земля тебе пухом", - цитирует StarHit.ru Эммануила Виторгана.

Три года назад артист заговорил о болезни открыто. Он пытался лечиться, ездил к целителям, но ничего не помогло.

Теперь поклонники и коллеги скорбят по преждевременно ушедшему талантливому артисту.