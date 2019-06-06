В духоте и полусознании: почему в 80% трамваев в Риге не работают кондиционеры?

"В последнее время приходится часто ездить по маршруту Иманта-Югла, который, как известно, является самым длинным в Риге. С тем, что трамваи этого маршрута переполнены пассажирами, рижане уже смирились, однако летом к этому явлению добавился еще один "бонус" - в транспорте не работают кондиционеры. Речь не о старых трамваях, а о новых, в которых они предусмотрены", - написала одна из жительниц города.

В результате люди вынуждены в полусознании день и ночь мучаться от 32-градусной жары и портить свое здоровье.

В Rīgas satiksme редакции TVNET сообщили, что из 170 трамвайных вагонов, кондиционеры работают лишь в 29 из них. Из 407 автобусов кондиционерами обустроены лишь 162 из них. То есть, в 245 автобусах и 141 трамвае пассажирам приходится мучаться от духоты.

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

По словам рижанки она получила несколько объяснений происходящего.

"Опубликованное сегодня утром в Twitter пояснение от Rīgas satiksme является безумно "успокаивающим": "В транспортных средствах, в которых есть кондиционер, он будет включен". Второе пояснение: "Расстояние между остановками составляет 500-600 метров, поэтому каждый раз холодный воздух выходит, а воздух в салоне транспортного средства не успевает остыть".

Это звучит еще интереснее. И снова связано с тем, что Латвия является уникальной страной с уникальными погодными условиями и время от времени уникальным размещением остановок, которое предусматривает, что в жаркое время выбора просто нет - нужно выпилиться.

Однако люди в 21-м веке путешествуют, знаете. И ни в Вильнюсе, ни в Таллине таких проблем нет. Ну не является же Латвия одинокой планетой с "необычными погодными условиями. К тому же таких проблем не наблюдается в странах с намного более жарким климатом - Испании, Греции, Турции. Ладно, в Индии и Африке такие проблемы существуют. Но и это ничего нового из себя не представляет, потому что зима у нас тоже "уникальная", поэтому портится асфальт и зимой по дорогам проехать невозможно", - подытожила рижанка.

Руководитель Отдела обслуживания клиентов и коммуникации Rīgas satiksme Виктор Закис пояснил, что иногда кондиционеры портятся. Если в транспортном средстве жарко и нечем дышать, об этом нужно сообщить предприятию, позвонив на бесплатный информативный номер, или, оставив сообщение в соцсетях.