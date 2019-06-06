Руководству FKTK за увольнение по собственному предложили "жирные" компенсации

Декларация Путниньша о доходах государственного должностного лица за прошлый год в базе данных Службы госдоходов пока недоступна, а в 2017 году он заработал в FKTK почти 104 000 евро. Зарплата Разане в FKTK в 2018 году составила около 92 500 евро.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам), готовя поправки к закону о FKTK к рассмотрению в третьем чтении, в четверг поддержала это предложение министра финансов Яниса Рейрса.

Комиссия также поддержала предложение о том, что если Сейм освобождает от должности председателя совета FKTK или его заместителя, то на время до утверждения новых руководителей по общему предложению министра финансов и совета Банка Латвии председатель совета назначается из числа остальных членов совета FKTK или работников FKTK, чтобы обеспечить непрерывность ее деятельности.

Отвечая на вопрос о предложенном для увольнения сроке - 1 августа 2019 года - парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня пояснила, что партнеры Латвии неоднократно указывали, что в Латвии сейчас нет надзирающего за банками, и откладывать этот срок нельзя, так как необходимо выполнить рекомендации "Moneyval", чтобы не попасть в его серый список.

Комиссия поддержала также предложение о том, что председателя совета FKTK в должности Сейм утверждает по рекомендации Кабинета министров, а остальных двух членов совета - по рекомендации председателя FKTK и согласованию с советом Банка Латвии и министром финансов.

Планируется также, что досрочно освободить от должности председателя и членов совета FKTK Сейм сможет по общему мотивированному заявлению совета Банка Латвии и министра финансов или по заявлению как минимум 34 депутатов Сейма.