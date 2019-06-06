Собраны подписи для инициирования проверки соответствия Калнмейерса должности

По закону, соответствие генпрокурора занимаемой должности может быть оценено, если проверка предложена председателю Верховного суда по запросу одной трети депутатов Сейма.

Проверку проводит особо уполномоченный председателем Верховного суда судья.

Как сообщалось, Министерство юстиции выявило в деятельности генерального прокурора Эрика Калнмейерса признаки, свидетельствующие о том, что он не соответствует требованию закона о прокуратуре о безупречной репутации, заявил министр юстиции Янис Борданс (НКП).