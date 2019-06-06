Собраны подписи для инициирования проверки соответствия Калнмейерса должности

В Сейме собраны подписи 34 депутатов, необходимые для того, чтобы провести инициированную Новой консервативной партией (НКП) проверку для оценки соответствия генерального прокурора Эрика Калнмейерса занимаемой должности.
По закону, соответствие генпрокурора занимаемой должности может быть оценено, если проверка предложена председателю Верховного суда по запросу одной трети депутатов Сейма.
Проверку проводит особо уполномоченный председателем Верховного суда судья.
Как сообщалось, Министерство юстиции выявило в деятельности генерального прокурора Эрика Калнмейерса признаки, свидетельствующие о том, что он не соответствует требованию закона о прокуратуре о безупречной репутации, заявил министр юстиции Янис Борданс (НКП).
Калнмейерс, по мнению Борданса, не способен обеспечить эффективную работу прокуратуры, качественный контроль и надзор за работой подчиненных прокуроров, а также не в состоянии организовать работу и руководить ею так, чтобы прокуратура как можно быстрее перенимала лучшую международную практику.