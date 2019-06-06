В Германии убившего 85 пациентов санитара посадили пожизненно

Судья Себастьян Бирман назвал совершенную Нильсом Хегелем серию убийств "непостижимой".

42-летний мужчина убивал пациентов с помощью летальной инъекции в период с 2000 по 2005 год, когда и был пойман с поличным.

Хегель уже провел более десяти лет в тюрьме, так как ранее он был осужден пожизненно за шесть других убийств.

Чтобы подготовить дело к суду, были проведены эксгумация и вскрытие 130 тел.

Полиция подозревает, что всего Хегель мог убить более 200 человек.

Однако суд не смог принять окончательное решение по некоторым делам, так как Хегель не мог вспомнить отдельные этапы, а некоторым возможным жертвам нельзя было произвести вскрытие, так как останки были кремированы.

Число людей, убитых Гегелем, "выходит за пределы человеческого воображения", заявил на заседании суда судья Бирман.

Он выразил сожаление, что суд "не сумел полность развеять туман" в делах других возможных жертв.

Хегель был пойман в 2005 году в момент, когда вводил пациенту непредусмотренные для него лекарства. В 2008 году Хегель был осужден за попытку убийства.

В результате давления семей жертв в 2014 и 2015 годах последовал второй суд.

Он был признан в убийстве еще пяти человек и попытках убийства и осужден на максимальные 15 лет в тюрьме, что в Германии считается пожизненным заключением.

По его собственным словам, Хегель вводил пациентам летальную долю лекарств, так как хотел их оживить и создать хорошее впечатление в глазах коллег.