17-летняя Анисимова сенсационно обыграла чемпионку "Ролан Гаррос"

Матч между теннисистками продолжался 1 час 8 минут и завершился со счётом 6:2, 6:4. Занимающая 51-е место в мировом рейтинге Анисимова за время матча один раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта и не допустила двойных ошибок. Симона Халеп сделала один эйс и один брейк, а также дважды ошиблась при подаче. Ранее теннисистки не встречались между собой.

Для Анисимовой эта победа стала самой значимой за время её карьеры. 51-е место в рейтинге WTA также является рекордом для американки. Год назад Анисимова находилась за пределами топ-100.

Примечательно, что одним из тренеров Анисимовой является латвийский специалист Андис Юшка, которые до этого работал с Алёной Остапенко и был капитаном женской сборной Латвии.

В полуфинале "Ролан Гаррос" Аманда Анисимова сыграет с Эшли Барти из Австралии, которая занимает 8-е место в мировом рейтинге. Во втором полуфинале сыграют чешка Маркета Вондроушова и британка Йоханна Конта.