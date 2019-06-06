17-летняя Анисимова сенсационно обыграла чемпионку "Ролан Гаррос"

Американская теннисистка Аманда Анисимова преподнесла сенсацию во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции. 17-летняя спортсменка обыграла третью ракетку мира Симону Халеп из Румынии, которая является действующей победительницей "Ролан Гаррос".
Матч между теннисистками продолжался 1 час 8 минут и завершился со счётом 6:2, 6:4. Занимающая 51-е место в мировом рейтинге Анисимова за время матча один раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта и не допустила двойных ошибок. Симона Халеп сделала один эйс и один брейк, а также дважды ошиблась при подаче. Ранее теннисистки не встречались между собой.
Для Анисимовой эта победа стала самой значимой за время её карьеры. 51-е место в рейтинге WTA также является рекордом для американки. Год назад Анисимова находилась за пределами топ-100.
Примечательно, что одним из тренеров Анисимовой является латвийский специалист Андис Юшка, которые до этого работал с Алёной Остапенко и был капитаном женской сборной Латвии.
В полуфинале "Ролан Гаррос" Аманда Анисимова сыграет с Эшли Барти из Австралии, которая занимает 8-е место в мировом рейтинге. Во втором полуфинале сыграют чешка Маркета Вондроушова и британка Йоханна Конта.
Интересно, что в четвёрке сильнейших на "Ролан Гаррос" оказалось сразу две теннисистки, которым нет 20 лет - Анисимовой 17 лет, а Вондроушовой - 20. В последний раз подобное на Открытом чемпионате Франции происходило в 2001 году.
Amazing Amanda!— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2019
The 🇺🇸 teen upsets defending champion Halep 6-2 6-4 to reach semi-finals.
🎾 https://t.co/gVXdWyx95u#RG19 pic.twitter.com/CuRnIFQRmk