Тимати и Решетова подтвердили, что ждут ребенка, серией потрясающих фото

Анастасия Решетова сделала официальное признание посредством серии потрясающе красивых фото, которые не оставляют никаких сомнений: да, она беременна и в скором времени впервые станет мамой. Подтверждение появилось в Instagram-аккаунте модели.

Будущая мама поделилась со своими подписчиками в Сети подборками кадров совместной и невероятно нежной фотосессии с возлюбленным.

"Какая новость!", "Поздравляю, и счастья вам!", "Это любовь!", "Моей радости за вас нет предела, очень красивые... Счатья вам самого-самого!",

"Фото шикарные, просто загляденье. Похожа на Анджелину Джоли. Такая нежная и естественная", "Пусть Всевышний охраняет и оберегает вас! Вы очень красивая пара! Счастья Вам! Так держать", - принялись поздравлять пару поклонники.

Тимати, в свою очередь, тоже опубликовал серию красивейших фото на своей странице в Instagram, подписав пост лаконично: "BLACK STAR TEAM".

Как сообщили инсайдеры журналистам Peopletalk, Анастасия Решетова сейчас находится на пятом месяце беременности.

Вероятно, аист к паре прилетит прямиком из Парижа, ведь, по подсчетам, забеременела Решетова именно во время новогоднего путешествия с любимым в столицу Франции.