Тимати и Решетова подтвердили, что ждут ребенка, серией потрясающих фото
В последнее время российские СМИ активно обсуждают предполагаемую беременность 23-летней возлюбленной 35-летнего популярного рэп-исполнителя Тимати Анастасии Решетовой. И вот наконец сама модель в соцсетях подтвердила эту информацию.
Анастасия Решетова сделала официальное признание посредством серии потрясающе красивых фото, которые не оставляют никаких сомнений: да, она беременна и в скором времени впервые станет мамой. Подтверждение появилось в Instagram-аккаунте модели.
Будущая мама поделилась со своими подписчиками в Сети подборками кадров совместной и невероятно нежной фотосессии с возлюбленным.
"Какая новость!", "Поздравляю, и счастья вам!", "Это любовь!", "Моей радости за вас нет предела, очень красивые... Счатья вам самого-самого!",
"Фото шикарные, просто загляденье. Похожа на Анджелину Джоли. Такая нежная и естественная", "Пусть Всевышний охраняет и оберегает вас! Вы очень красивая пара! Счастья Вам! Так держать", - принялись поздравлять пару поклонники.
Огромная благодарность от нашей семьи за поздравления! Все же людей, которые умеют радоваться за других гораздо больше. Будьте счастливы ❣️ P.S. Честно говоря, сложно было скрывать от всех это долгожданное событие. Теперь хоть легче на душе стало и можно спокойно вести Инстаграм и выходить на улицу 😅)) Фотографий очень много. Остальные лучше пусть просто останутся на память. Спасибо также @dmitryfox за эти потрясные фото и @alinagerman за оперативность и талант в создании образов!
Тимати, в свою очередь, тоже опубликовал серию красивейших фото на своей странице в Instagram, подписав пост лаконично: "BLACK STAR TEAM".
Как сообщили инсайдеры журналистам Peopletalk, Анастасия Решетова сейчас находится на пятом месяце беременности.
Вероятно, аист к паре прилетит прямиком из Парижа, ведь, по подсчетам, забеременела Решетова именно во время новогоднего путешествия с любимым в столицу Франции.
Что ж, поздравляем будущих родителей!