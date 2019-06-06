Чт, 6.06.2019
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Тимати и Решетова подтвердили, что ждут ребенка, серией потрясающих фото
Ого, какой уже животик!

ФОТО: скриншот instagram.com/volkonskaya.reshetova

В последнее время российские СМИ активно обсуждают предполагаемую беременность 23-летней возлюбленной 35-летнего популярного рэп-исполнителя Тимати Анастасии Решетовой. И вот наконец сама модель в соцсетях подтвердила эту информацию.

Анастасия Решетова сделала официальное признание посредством серии потрясающе красивых фото, которые не оставляют никаких сомнений: да, она беременна и в скором времени впервые станет мамой. Подтверждение появилось в Instagram-аккаунте модели.

Будущая мама поделилась со своими подписчиками в Сети подборками кадров совместной и невероятно нежной фотосессии с возлюбленным.

"Какая новость!", "Поздравляю, и счастья вам!", "Это любовь!", "Моей радости за вас нет предела, очень красивые... Счатья вам самого-самого!",

"Фото шикарные, просто загляденье. Похожа на Анджелину Джоли. Такая нежная и естественная", "Пусть Всевышний охраняет и оберегает вас! Вы очень красивая пара! Счастья Вам! Так держать", - принялись поздравлять пару поклонники.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Растём 😊

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Огромная благодарность от нашей семьи за поздравления! Все же людей, которые умеют радоваться за других гораздо больше. Будьте счастливы ❣️ P.S. Честно говоря, сложно было скрывать от всех это долгожданное событие. Теперь хоть легче на душе стало и можно спокойно вести Инстаграм и выходить на улицу 😅)) Фотографий очень много. Остальные лучше пусть просто останутся на память. Спасибо также @dmitryfox за эти потрясные фото и @alinagerman за оперативность и талант в создании образов!

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Тимати, в свою очередь, тоже опубликовал серию красивейших фото на своей странице в Instagram, подписав пост лаконично: "BLACK STAR TEAM".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLACK STAR TEAM ⚡️

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Как сообщили инсайдеры журналистам Peopletalk, Анастасия Решетова сейчас находится на пятом месяце беременности.

Вероятно, аист к паре прилетит прямиком из Парижа, ведь, по подсчетам, забеременела Решетова именно во время новогоднего путешествия с любимым в столицу Франции.

Что ж, поздравляем будущих родителей!

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