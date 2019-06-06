За четыре месяца 26 лиц были обвинены в легализации преступно нажитых средств

За первые четыре месяца этого года в суды передано 16 уголовных дел по обвинению 26 лиц в легализации преступно нажитых средств, сообщил журналистам генпрокурор Эрик Калнмейрес.
Начальник Госполиции Инт Кюзис, начальник Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств Илзе Знотиня, начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екаб Страуме, гендиректор Службы госдоходов (СГД) Иева Яунземе и Калнмейерс сегодня подписали меморандум о сотрудничестве на основе утвержденных определяющих линий для расследования легализации преступно нажитых средств.
Эти линии Госполиция готовит, выполняя один из пунктов рекомендаций комитета экспертов экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval.
Калнмейерс сообщил, что в 2017 году было зарегистрировано 123 случая, связанных с легализацией преступно нажитых средств, в 2018 году - 196. В 2017 году прокуратура передала судам 10 уголовных дел, по которым в легализации преступно нажитых средств обвинялись 33 человека, в 2018 году - 23 таких дела в отношении 54 лиц.
За первые пять месяцев 2019 года заморожено 93,5 млн евро, за тот же период в 2018 году - 27 млн евро. За весь прошлый год было заморожено 101,5 млн евро.
В СГД сейчас находятся 20 уголовных процессов, статус подозреваемого применен в отношении 19 лиц. В этом году СГД изъяла 2,5 млн евро и арестовала 1,67 млн евро.