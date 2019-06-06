За четыре месяца 26 лиц были обвинены в легализации преступно нажитых средств

Начальник Госполиции Инт Кюзис, начальник Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств Илзе Знотиня, начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екаб Страуме, гендиректор Службы госдоходов (СГД) Иева Яунземе и Калнмейерс сегодня подписали меморандум о сотрудничестве на основе утвержденных определяющих линий для расследования легализации преступно нажитых средств.

Эти линии Госполиция готовит, выполняя один из пунктов рекомендаций комитета экспертов экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval.

Калнмейерс сообщил, что в 2017 году было зарегистрировано 123 случая, связанных с легализацией преступно нажитых средств, в 2018 году - 196. В 2017 году прокуратура передала судам 10 уголовных дел, по которым в легализации преступно нажитых средств обвинялись 33 человека, в 2018 году - 23 таких дела в отношении 54 лиц.

За первые пять месяцев 2019 года заморожено 93,5 млн евро, за тот же период в 2018 году - 27 млн евро. За весь прошлый год было заморожено 101,5 млн евро.