Остапенко завершила борьбу на "Ролан Гаррос"

Остапенко в паре с украинкой Людмилой Киченок в 1/4 финала уступила паре Элизе Мертенс (Бельгия) - Арина Соболенко (Беларусь) со счётом 5:7, 2:6.

За участие в парном турнире Остапенко заработала 430 рейтинговых очков WTA.

Напомним, что ранее в первом круге турнира "Ролан Гаррос" в одиночном разряде поражение потерпели Эрнест Гулбис и Алёна Остапенко, а Анастасия Севастова завершила борьбу на стадии 1/8 финала.