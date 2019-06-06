Чт, 6.06.2019
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Остапенко завершила борьбу на "Ролан Гаррос"

Алёна Остапенко

ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко в четверг, 6 июня, потерпела поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

Остапенко в паре с украинкой Людмилой Киченок в 1/4 финала уступила паре Элизе Мертенс (Бельгия) - Арина Соболенко (Беларусь) со счётом 5:7, 2:6.

За участие в парном турнире Остапенко заработала 430 рейтинговых очков WTA.

Напомним, что ранее в первом круге турнира "Ролан Гаррос" в одиночном разряде поражение потерпели Эрнест Гулбис и Алёна Остапенко, а Анастасия Севастова завершила борьбу на стадии 1/8 финала.

Открытый чемпионат Франции проходит до 9 июня.

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