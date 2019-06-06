Сейм решил выдать Закатистова для уголовного преследования

Таким образом, по Регламенту Сейма, Закатистов потерял право участвовать в заседаниях Сейма и парламентских комиссий, а также других структур, куда его избрал или утвердил Сейм, до окончания уголовного преследования или момента вступления в силу осуждающего приговора суда. В этот период депутат получает половину своей зарплаты.