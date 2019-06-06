Сейм решил выдать Закатистова для уголовного преследования

Сейм сегодня решил выдать для уголовного преследования председателя парламентской фракции KPV LV Атиса Закатистова.
Таким образом, по Регламенту Сейма, Закатистов потерял право участвовать в заседаниях Сейма и парламентских комиссий, а также других структур, куда его избрал или утвердил Сейм, до окончания уголовного преследования или момента вступления в силу осуждающего приговора суда. В этот период депутат получает половину своей зарплаты.
При этом Закатистов решил продолжать занимать должности председателя парламентской фракции KPV LV и парламентского секретаря Министерства финансов.
Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией попросило прокуратуру предъявить Закатистову и предпринимателю Виестуру Тамужсу обвинение в мошенничестве в крупном размере.